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Становится похоже на рендеры: бизнес-центр на Октябрьской площади в Минске обзавелся колоннами. ФОТОФАКТ
01.10.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Строительство
В мае 2018 года «Дана Холдингз» начала строительство «Капитал-центра», который расположен на Октябрьской площади в центре Минска. На месте снесенного здания бывшего музея ВОВ в скором времени появится 8-этажный бизнес-центр. Планируется, что здесь разместятся бутики и апартаменты для представителей бизнес-элиты. Верхний уровень займет ресторан с обзорной площадкой.
После того, как здание бывшего музея ВОВ сровняли с землей, «Дана Холдингс»
В свое время проект этого здания подвергся критике со стороны минчан и
И вот здание все больше становится похожим на представленные ранее рендеры. Сейчас уже практически полностью смонтированы колонны на главном фасаде здания.
Фото: Павел Садовский
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Становится похоже на рендеры: бизнес-центр на Октябрьской площади в Минске обзавелся колоннами. ФОТОФАКТ
Строительство бизнес-центра «Капитал-центр» возле Дворца профсоюзов на Октябрьской площади уже находится на завершающей стадии. На главном фасаде уже...
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