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Становится похоже на рендеры: бизнес-центр на Октябрьской площади в Минске обзавелся колоннами. ФОТОФАКТ

01.10.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Строительство бизнес-центра «Капитал-центр» возле Дворца профсоюзов на Октябрьской площади уже находится на завершающей стадии. На главном фасаде уже смонтированы колонны, и проект все больше становится похожим на свои рендеры. Как идет строительство сейчас — в нашем фоторепортаже.

Становится похоже на рендеры: бизнес-центр на Октябрьской площади в Минске обзавелся колоннами. ФОТОФАКТ
Становится похоже на рендеры: бизнес-центр на Октябрьской площади в Минске обзавелся колоннами. ФОТОФАКТ
Становится похоже на рендеры: бизнес-центр на Октябрьской площади в Минске обзавелся колоннами. ФОТОФАКТ

Становится похоже на рендеры: бизнес-центр на Октябрьской площади в Минске обзавелся колоннами. ФОТОФАКТ
Рендер здания

В мае 2018 года «Дана Холдингз» начала строительство «Капитал-центра», который расположен на Октябрьской площади в центре Минска. На месте снесенного здания бывшего музея ВОВ в скором времени появится 8-этажный бизнес-центр. Планируется, что здесь разместятся бутики и апартаменты для представителей бизнес-элиты. Верхний уровень займет ресторан с обзорной площадкой.

После того, как здание бывшего музея ВОВ сровняли с землей, «Дана Холдингс» оградила территорию и приступила к своей стройке. К ноябрю 2018 года строительство достигло 4-го этажа, а в марте 2019-го объект уже «показался» над Дворцом профсоюзов. На сегодня «коробка» 8-этажного бизнес-центра уже готова полностью. Застройщик приступил к отделке — фасад здания украсили лепниной, практически доделаны колонны.

Становится похоже на рендеры: бизнес-центр на Октябрьской площади в Минске обзавелся колоннами. ФОТОФАКТ
Становится похоже на рендеры: бизнес-центр на Октябрьской площади в Минске обзавелся колоннами. ФОТОФАКТ
Становится похоже на рендеры: бизнес-центр на Октябрьской площади в Минске обзавелся колоннами. ФОТОФАКТ
Становится похоже на рендеры: бизнес-центр на Октябрьской площади в Минске обзавелся колоннами. ФОТОФАКТ
Становится похоже на рендеры: бизнес-центр на Октябрьской площади в Минске обзавелся колоннами. ФОТОФАКТ
Становится похоже на рендеры: бизнес-центр на Октябрьской площади в Минске обзавелся колоннами. ФОТОФАКТ
Становится похоже на рендеры: бизнес-центр на Октябрьской площади в Минске обзавелся колоннами. ФОТОФАКТ

В свое время проект этого здания подвергся критике со стороны минчан и архитекторовПетиция против его строительства за одну неделю собрала более 4 тысяч подписей. 

И вот здание все больше становится похожим на представленные ранее рендеры. Сейчас уже практически полностью смонтированы колонны на главном фасаде здания.

Становится похоже на рендеры: бизнес-центр на Октябрьской площади в Минске обзавелся колоннами. ФОТОФАКТ
 
Теги: Минск
 
 
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Строительство бизнес-центра «Капитал-центр» возле Дворца профсоюзов на Октябрьской площади уже находится на завершающей стадии. На главном фасаде уже...
 
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