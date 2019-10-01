Становится похоже на рендеры: бизнес-центр на Октябрьской площади в Минске обзавелся колоннами. ФОТОФАКТ

В свое время проект этого здания подвергся критике со стороны минчан и архитекторов . Петиция против его строительства за одну неделю собрала более 4 тысяч подписей.

И вот здание все больше становится похожим на представленные ранее рендеры. Сейчас уже практически полностью смонтированы колонны на главном фасаде здания.