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Березовский сыродельный комбинат за год влился в «Савушкин продукт»

02.10.2019 07:27 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Савушкин продукт» завершил процесс интеграции в свою структуру Березовского сыродельного комбината. За год в модернизацию предприятия брестская компания уже вложила 20 млн рублей. Информацию об этом подтвердили на самом комбинате.


Фото: produkt.by

Реорганизация БСК завершилась 1 октября. Его площадки вошли в состав «Савушкин продукта» в качестве производственного филиала компании в Березе с производственным цехом в Ивацевичах и производственного филиала в Иваново.

На Березовском сыродельном комбинате сейчас модернизируют ключевые производства. Реконструкцию начали с цеха приемки молока, а параллельно расширяют цеха по производству, созреванию и хранению сыров. Производственные мощности увеличат и по другим направлениям.

В ближайшей перспективе в Березе установят новую линию по производству сыра, которая позволит нарастить объемы выпуска сыров до 100 тонн в сутки. Здесь разместится самое крупное в стране сырное производство.

Всего же с момента покупки «Савушкин продукт» инвестировал в развитие БСК более 20 млн рублей. Всего в ближайшие два года на модернизацию березовского комбината планируется направить около 35 млн долларов.

Напомним, «Савушкин продукт» приобрел контрольный пакет акций «Березовского сыродельного комбината» осенью прошлого года. По согласованию с Александром Лукашенко без проведения аукциона (конкурса) компании Александра Мошенского был продан госпакет в размере 62,6% за 86,3 млн рублей. В последствие группа «Санта», куда входит «Савушкин продукт», еще больше нарастила свою долю, что позволило начать реорганизацию БСК.

 
 
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«Савушкин продукт» завершил процесс интеграции в свою структуру Березовского сыродельного комбината. За год в модернизацию предприятия брестская компания уже...
 
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