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«Формулу Штайнмайера» закрепили не одним документом

02.10.2019 09:35 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

1 октября в Минске трехсторонняя контактная группа подписала «формулу Штайнмайера». Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик пояснил, что формулу закрепили письмами все участники группы, передает «Интерфакс-Украина».


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«По рекомендации политических советников «нормандской четверки» от 11 сентября сегодня члены Трехсторонней контактной группы, а также представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей письмами в мой адрес подтвердили текст «формулы Штайнмайера», — пояснил он.

Сайдик пояснил, что «подписи (участников переговоров — прим. ред.) стоят под отдельными письмам». Всего было написано пять писем — со стороны ОБСЕ, России, Украины, самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

Против того, чтобы ставить подпись вместе с остальными участниками под одним документом, выступал представитель Украины Леонид Кучма, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Президент Украины Владимир Зеленский пояснил, что временный закон об особом статусе Донбасса начнет действовать только при условии проведения в ДНР и ЛНР местных выборов, которые пройдут согласно Конституции и законодательству Украины, а также будут признаны ОБСЕ соответствующими демократическим стандартам.

Вечером 1 октября у Офиса президента Украины и на Майдане собрались протестующие. Они требовали отставки Зеленского и называли предательством подписание в Минске «формулы Штайнмайера». Подписание документа раскололо и политические силы страны.

Суть «формулы Штайнмайера»

«Формулой Штайнмайера» называют предложения о порядке выполнения пунктов Минских соглашений, выдвинутые бывшим министром иностранных дел, а теперь президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

Он, в частности, предложил, чтобы не подконтрольная Киеву часть Донбасса получила временный особый статус на период выборов, которые должны быть проведены по украинскому законодательству.

Если ОБСЕ признает эти выборы честными и свободными, закон об особом статусе Донбасса должен вступить в силу и действовать на постоянной основе. Это предложение призвано ускорить выполнение минских договоренностей и поэтапное снятие санкций с России.

Как отмечала Би-би-си, впервые эту идею обсуждали еще в 2015 году, но она нигде не публиковалась и не была признана официальной.

 
Теги: Минск
 
 
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1 октября в Минске трехсторонняя контактная группа подписала «формулу Штайнмайера». Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик пояснил, что формулу закрепили письмами...
 
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