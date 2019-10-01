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«Формулу Штайнмайера» закрепили не одним документом
02.10.2019 09:35 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
1 октября в Минске трехсторонняя контактная группа
«По рекомендации политических советников «нормандской четверки» от 11 сентября сегодня члены Трехсторонней контактной группы, а также представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей письмами в мой адрес подтвердили текст «формулы Штайнмайера», — пояснил он.
Сайдик пояснил, что «подписи (участников переговоров — прим. ред.) стоят под отдельными письмам». Всего было написано пять писем — со стороны ОБСЕ, России, Украины, самопровозглашенных ЛНР и ДНР.
Против того, чтобы ставить подпись вместе с остальными участниками под одним документом, выступал представитель Украины Леонид Кучма, сообщает
Президент Украины Владимир Зеленский
Вечером 1 октября у Офиса президента Украины и на Майдане
Суть «формулы Штайнмайера»
«Формулой Штайнмайера» называют предложения о порядке выполнения пунктов Минских соглашений, выдвинутые бывшим министром иностранных дел, а теперь президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.
Он, в частности, предложил, чтобы не подконтрольная Киеву часть Донбасса получила временный особый статус на период выборов, которые должны быть проведены по украинскому законодательству.
Если ОБСЕ признает эти выборы честными и свободными, закон об особом статусе Донбасса должен вступить в силу и действовать на постоянной основе. Это предложение призвано ускорить выполнение минских договоренностей и поэтапное снятие санкций с России.
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1 октября в Минске трехсторонняя контактная группа подписала «формулу Штайнмайера». Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик пояснил, что формулу закрепили письмами...
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