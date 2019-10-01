«Формулу Штайнмайера» закрепили не одним документом

Источник материала: Tut.by

1 октября в Минске трехсторонняя контактная группа подписала «формулу Штайнмайера». Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик пояснил, что формулу закрепили письмами все участники группы, передает «Интерфакс-Украина» .



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«По рекомендации политических советников «нормандской четверки» от 11 сентября сегодня члены Трехсторонней контактной группы, а также представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей письмами в мой адрес подтвердили текст «формулы Штайнмайера», — пояснил он.

Сайдик пояснил, что «подписи (участников переговоров — прим. ред.) стоят под отдельными письмам». Всего было написано пять писем — со стороны ОБСЕ, России, Украины, самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

Против того, чтобы ставить подпись вместе с остальными участниками под одним документом, выступал представитель Украины Леонид Кучма, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Президент Украины Владимир Зеленский пояснил , что временный закон об особом статусе Донбасса начнет действовать только при условии проведения в ДНР и ЛНР местных выборов, которые пройдут согласно Конституции и законодательству Украины, а также будут признаны ОБСЕ соответствующими демократическим стандартам.

Вечером 1 октября у Офиса президента Украины и на Майдане собрались протестующие . Они требовали отставки Зеленского и называли предательством подписание в Минске «формулы Штайнмайера». Подписание документа раскололо и политические силы страны.

Суть «формулы Штайнмайера»

«Формулой Штайнмайера» называют предложения о порядке выполнения пунктов Минских соглашений, выдвинутые бывшим министром иностранных дел, а теперь президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

Он, в частности, предложил, чтобы не подконтрольная Киеву часть Донбасса получила временный особый статус на период выборов, которые должны быть проведены по украинскому законодательству.

Если ОБСЕ признает эти выборы честными и свободными, закон об особом статусе Донбасса должен вступить в силу и действовать на постоянной основе. Это предложение призвано ускорить выполнение минских договоренностей и поэтапное снятие санкций с России.

Как отмечала Би-би-си , впервые эту идею обсуждали еще в 2015 году, но она нигде не публиковалась и не была признана официальной.