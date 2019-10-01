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Бывшему гендиректору БМЗ нашли новую работу
02.10.2019 09:30 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Бывший руководитель Белорусского металлургического завода Анатолий Савенок назначен новым гендиректором Минского подшипникового завода (МПЗ). Об этом TUT.BY сообщили информированные источники.
На этом посту он сменил Николая Антипова, который управлял заводом с 2016 года. В это время на МПЗ проводилась модернизация. Однако периодически работники предприятия высказывали недовольство условиями труда.
МПЗ входит в состав холдинга БМЗ, который до 24 мая
Савенок проработал на жлобинском гиганте почти 30 лет. Из них 10 лет — руководителем.
С начала года правительство затеяло кадровую чистку на крупных промышленных предприятиях, которые не показывали должной динамики развития, имели большую долговую нагрузку. В частности, руководители поменялись на «Гомсельмаше», МАЗе, МТЗ, в Белорусской цементной компании.
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Анатолий Савенок назначен новым гендиректором Минского подшипникового завода
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