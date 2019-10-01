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Четырех сотрудников Минского мясокомбината привлекли к дисциплинарной ответственности за дебиторку

02.10.2019 10:15 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Прокуратура Минского района нашла нарушения в ходе проверки ОАО «Минский мясокомбинат». Предприятие продавало в другие страны продукцию без предоплаты и с отсрочкой платежей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В качестве примера в ведомстве привели договор между Минским мясокомбинатом и одной из компаний Казахстана. Договор купли-продажи мясных, колбасных изделий и полуфабрикатов был заключен на условиях их полной предоплаты. Но на практике белорусское предприятие отпускало товар без предоплаты, давало отсрочку платежей. В итоге у казахского предприятия перед белорусским образовалась дебиторская задолженность на сумму более 10 млн российских рублей (более 150 тысяч долларов. — Прим. TUT.BY).

Аналогичная ситуация возникла и при заключении внешнеторгового договора с одним из российских предприятий: сделку заключили на следующий день после отгрузки продукции покупателю, хотя одним из ее условий была полная предоплата товара. В этот же день стороны подписали спецификацию к договору, согласно которой российскому предприятию уже предоставлялась отсрочка оплаты на 75 календарных дней. В итоге деньги поступили только за часть отгруженного товара.

Размер задолженности на момент прокурорской проверки составил более 1 млн российских рублей (более 15 тысяч долларов. — Прим. TUT.BY).

После прокурорской проверки четыре должностных лица ОАО «Минский мясокомбинат» привлекли к дисциплинарной ответственности.

Российское предприятие погасило задолженность полностью, а вот казахское — всего 400 тысяч российских рублей (около 6 тысяч долларов). Прокуратура в интересах мясокомбината подала иск в экономический суд для возврата валютной выручки в страну.

 
 
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Прокуратура Минского района нашла нарушения в ходе проверки ОАО «Минский мясокомбинат». Предприятие продавало в другие страны продукцию без предоплаты и с...
 
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