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Пинская районная налоговая инспекция сформировала график «телефонных линий» и приёма граждан на октябрь

02.10.2019 — Новости Экономики | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Пинская районная налоговая инспекция сформировала график «телефонных линий» и приёма граждан на октябрь
2 октября с 08.00 до 11.00 «прямую линию» по телефону 65-80-21 и личный прием граждан в здании инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Пинскому району по адресу: г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 31, кабинет 1 проведет начальник инспекции Анатолий Григорьевич САДОВСКИЙ.

* * *

4 октября с 09.00 до 12.00 «прямую линию» по вопросу льготы по налогу на недвижимость для физических лиц проведет начальник управления налогообложения физических лиц инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Пинскому району Ирина Анатольевна СТАРИК по телефону 65-95-44.

* * *

9 октября с 08.00 до 11.00 «прямую линию» по телефону 65-86-92 и личный прием граждан в здании инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Пинскому району по адресу: г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 31, кабинет 4 проведет первый заместитель начальника инспекции Светлана Валерьевна КРЕЙДИЧ.

* * *

16 октября с 08.00 до 11.00 «прямую линию» по телефону 32-22-60 и личный прием граждан в здании инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Пинскому району по адресу: г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 31, кабинет 19 проведет заместитель начальника инспекции Александр Александрович МАРКОВЕЦ.

* * *

18 октября с 10.00 до 12.00 «прямую линию» по вопросу отсрочки вычета ввозного НДС при ввозе товаров из стран дальнего зарубежья проведет начальник отдела камеральных проверок Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Пинскому району Андрей Николаевич СОРОКИН по телефону 37-71-35.

* * *

23 октября с 08.00 до 11.00 «прямую линию» по телефону 32-22-60 и личный прием граждан в здании инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Пинскому району по адресу: г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 31, кабинет 19 проведет заместитель начальника инспекции Александр Александрович МАРКОВЕЦ.

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