Практически круглый дом. Как выглядят планировки квартир в необычной панельке-колодце от МАПИДа

И за $150.000 можно купить просторную четырехкомнатную квартиру . «Четырешка» продается с дизайнерским ремонтом и функциональной узаконенной перепланировкой. Три просторные спальни, кухня-гостиная с французским окном в пол, встроенной кухней с техникой и выходом на остекленную и утепленную лоджию. В квартире два санузла с импортной сантехникой, хозкомната, где можно стирать, сушить и утюжить белье, и три гардеробные комнаты для хранения всех вещей.