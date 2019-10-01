﻿ Практически круглый дом. Как выглядят планировки квартир в необычной панельке-колодце от МАПИДа. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Практически круглый дом. Как выглядят планировки квартир в необычной панельке-колодце от МАПИДа

02.10.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

"МАПИД" продолжает застраивать Лошицу-9. В Микрорайоне должно появиться 16 жилых высоток. Наиболее интересные – "панельки-колодцы" №№ 12, 13 и 14. Из трех практически круглых домов один уже полностью сдан. Посмотрите на необычные планировки квартир, которые получились у застройщика.

Практически круглый дом. Как выглядят планировки квартир в необычной панельке-колодце от МАПИДа

Десятиэтажный панельный жилой дом (№12 по генплану) находится по адресу ул. Пташука 11. Был сдан в 2017 году. Из себя представляет десятиэтажку на 274 квартиры, на базе серии М646-М, общей площадью 23 275 кв.м.

Практически круглый дом. Как выглядят планировки квартир в необычной панельке-колодце от МАПИДа
Практически круглый дом. Как выглядят планировки квартир в необычной панельке-колодце от МАПИДа
Практически круглый дом. Как выглядят планировки квартир в необычной панельке-колодце от МАПИДа
Практически круглый дом. Как выглядят планировки квартир в необычной панельке-колодце от МАПИДа
Практически круглый дом. Как выглядят планировки квартир в необычной панельке-колодце от МАПИДа

Это первый «круглый» дом из трех, которые планируют возвести в этом районе.


Практически круглый дом. Как выглядят планировки квартир в необычной панельке-колодце от МАПИДа

Все "панельки" данной серии будут однотипными. "МАПИД" предложил 8 вариантов планировочных решений для необычных домов-колодцев. Среди них есть как привычные модели, так и совершенно новые.

Практически круглый дом. Как выглядят планировки квартир в необычной панельке-колодце от МАПИДа
Практически круглый дом. Как выглядят планировки квартир в необычной панельке-колодце от МАПИДа
Практически круглый дом. Как выглядят планировки квартир в необычной панельке-колодце от МАПИДа
Практически круглый дом. Как выглядят планировки квартир в необычной панельке-колодце от МАПИДа
Практически круглый дом. Как выглядят планировки квартир в необычной панельке-колодце от МАПИДа
Практически круглый дом. Как выглядят планировки квартир в необычной панельке-колодце от МАПИДа
Практически круглый дом. Как выглядят планировки квартир в необычной панельке-колодце от МАПИДа
Практически круглый дом. Как выглядят планировки квартир в необычной панельке-колодце от МАПИДа

Кстати, купить квартиру в этом доме можно было по относительно невысокой цене. "МАПИД" предложил 140 квартир без отделки, из них 26 однокомнатных, 10 двухкомнатных, 99 трехкомнатных и 5 четырехкомнатных. При стопроцентной оплате в течение месяца стоимость метра в «однушках» составляла 1700,2 рубля, при поэтапной оплате — 1900,13 рубля. Метр в двухкомнатных квартирах стоил, соответственно, 1500,19 и 1600,27 рубля, в трех- и четырехкомнатных квартирах — 1295 и 1450,34 рубля.

Практически круглый дом. Как выглядят планировки квартир в необычной панельке-колодце от МАПИДа
Практически круглый дом. Как выглядят планировки квартир в необычной панельке-колодце от МАПИДа
Практически круглый дом. Как выглядят планировки квартир в необычной панельке-колодце от МАПИДа
Практически круглый дом. Как выглядят планировки квартир в необычной панельке-колодце от МАПИДа
Практически круглый дом. Как выглядят планировки квартир в необычной панельке-колодце от МАПИДа

Однако необычные планировки не сильно задерживают жителей. Сейчас в доме-колодце на продажу выставлены три квартиры. За $76.000 можно взять «двушку» площадью 67 «квадратов». Квартира продается с отделкой, сантехникой и электроплитой. Также продавец готов обменять свое жилье на «однушку» в том же районе.

Практически круглый дом. Как выглядят планировки квартир в необычной панельке-колодце от МАПИДа
Практически круглый дом. Как выглядят планировки квартир в необычной панельке-колодце от МАПИДа
Практически круглый дом. Как выглядят планировки квартир в необычной панельке-колодце от МАПИДа
Практически круглый дом. Как выглядят планировки квартир в необычной панельке-колодце от МАПИДа
Практически круглый дом. Как выглядят планировки квартир в необычной панельке-колодце от МАПИДа

Куда более интересная планировка в "трешке", которая стоит за $98.000. Квартира площадью 97,7 «квадрата» расположена на 6-м этаже и продается полностью «голой».

Практически круглый дом. Как выглядят планировки квартир в необычной панельке-колодце от МАПИДа
Практически круглый дом. Как выглядят планировки квартир в необычной панельке-колодце от МАПИДа
Практически круглый дом. Как выглядят планировки квартир в необычной панельке-колодце от МАПИДа
Практически круглый дом. Как выглядят планировки квартир в необычной панельке-колодце от МАПИДа
Практически круглый дом. Как выглядят планировки квартир в необычной панельке-колодце от МАПИДа

И за $150.000 можно купить просторную четырехкомнатную квартиру. «Четырешка» продается с дизайнерским ремонтом и функциональной узаконенной перепланировкой. Три просторные спальни, кухня-гостиная с французским окном в пол, встроенной кухней с техникой и выходом на остекленную и утепленную лоджию. В квартире два санузла с импортной сантехникой, хозкомната, где можно стирать, сушить и утюжить белье, и три гардеробные комнаты для хранения всех вещей.

Практически круглый дом. Как выглядят планировки квартир в необычной панельке-колодце от МАПИДа
Практически круглый дом. Как выглядят планировки квартир в необычной панельке-колодце от МАПИДа
Практически круглый дом. Как выглядят планировки квартир в необычной панельке-колодце от МАПИДа
Практически круглый дом. Как выглядят планировки квартир в необычной панельке-колодце от МАПИДа
Практически круглый дом. Как выглядят планировки квартир в необычной панельке-колодце от МАПИДа
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"МАПИД" продолжает застраивать Лошицу-9. В Микрорайоне должно появиться 16 жилых высоток. Наиболее интересные – "панельки-колодцы" №№ 12, 13 и 14. Из трех практически...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Под Брагином на Днепре построят порт для выхода к Черному морю. Стоимость проекта - 64 млн долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика