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Практически круглый дом. Как выглядят планировки квартир в необычной панельке-колодце от МАПИДа
02.10.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
"МАПИД" продолжает застраивать Лошицу-9. В Микрорайоне должно появиться 16 жилых высоток. Наиболее интересные – "панельки-колодцы" №№ 12, 13 и 14. Из трех практически круглых домов один уже полностью сдан. Посмотрите на необычные планировки квартир, которые получились у застройщика.
Кстати,
Однако необычные планировки не сильно задерживают жителей. Сейчас в доме-колодце на продажу выставлены три квартиры. За $76.000 можно
Куда более интересная планировка в "трешке", которая
И за $150.000 можно купить
Фото: Павел Садовский.
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"МАПИД" продолжает застраивать Лошицу-9. В Микрорайоне должно появиться 16 жилых высоток. Наиболее интересные – "панельки-колодцы" №№ 12, 13 и 14. Из трех практически...
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