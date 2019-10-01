В Беларуси падает число сторонников союза с Россией - минус 9% за год

Источник материала: Tut.by

Больше половины белорусов предпочитают союз с Россией Евросоюзу, но их число уменьшилось на 9% за последний год. Об этом говорят данные августовского опроса «Белорусской аналитической мастерской» (BAW), которые ее глава Андрей Вардомацкий презентовал на VIII Конгрессе белорусских исследователей в Вильнюсе и поделился с TUT.BY.

Отвечая на вопрос «В каком союзе государств было бы лучше жить народу Беларуси было бы лучше — в Евросоюзе или в союзе с Россией?», 54,5% респондентов предпочли союз с Россией, а 25% — Евросоюз. Чуть более 20% не определились.

В августе 2018 года пророссийские настроения были выше на 9%, а проевропейкие — ниже на 5%.

При этом поддержка союза с Россией, судя по данным опроса BAW, не означает, что белорусы хотят полного слияния стран. Вот как распределились ответы на вопрос: «Какими бы вы хотели видеть отношения Беларуси и России»:

— 4,9% хотят видеть закрытую границу, визы и таможню;

— 75,6% — за то, чтобы Россия и Беларусь были независимыми, но дружественными странами — с открытой границей, без виз и таможен;

— 15,6% хотят объединения в одно союзное государство

— 1,4% выступили за вступление Беларуси в состав России на правах субъекта федерации.

Эти цифры были примерно на таком же уровне в 2016 и в 2017 годах . По сравнению с 2017 годом, на 3% упало число сторонников вступления Беларуси в состав России и на столько же выросло количество тех, кто хочет объединения в «одно союзное государство».

Остается стабильным число тех, кто считает справедливым присоединение Крыма к России — почти 64% в августе этого года (65,7% — два года назад). 16,6% считают этот шаг Москвы незаконным (два года назад — 13,5%).

Белорусы не готовы проецировать крымский сценарий на свою страну. Почти 72% считают невозможной аннексию части или всей территории Беларуси со стороны России. Почти 15%, однако, считают такой вариант возможным.

В опросе BAW по репрезенатативной выборке приняли участие 1077 человек.