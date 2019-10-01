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Кто от Брестчины выдвинут в Совет Республики? Знакомьтесь с будущими сенаторами

02.10.2019 11:42 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Брестской области определились с кандидатами в члены Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Напомним, что в выборах в Совет Республики рядовые избиратели не участвуют, сенаторов избирают местные Советы депутатов: 8 сенаторов от каждой области и 8 от Минска. Еще 8 сенаторов назначает президент.

От Брестской области одобрили восемь кандидатур:

  • генеральный директор открытого акционерного общества «Птицефабрика «Дружба» Василий Маркевич;
  • главный врач «Брестской областной больницы» Александр Карпицкий;
  • председатель Жабинковского районного Совета депутатов Анатолий Шолтанюк;
  • председатель Брестского областного Совета депутатов Юрий Наркевич;
  • председатель Брестской областной коллегии адвокатов Тамара Шатликова;
  • заведующий нотариальной конторой города Пинска, нотариус Брестского нотариального округа Ирина Сачковская;
  • директор открытого акционерного общества «Парохонское» Владимир Хроленко;
  • председатель Столинского районного исполнительного комитета Григорий Протосовицкий.

Председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов Виктор Чайчиц, в прошлый раз выдвинутый от Брестчины, в этом году станет сенатором от Минска.

С 9 по 13 октября пройдет регистрация кандидатов в члены Совета Республики в Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов. Выборы в верхнюю палату парламента назначены на 7 ноября. В этот день в Минской городской ратуше состоится заседание депутатов Мингорсовета, где и пройдет голосование за кандидатов.

 
Теги: Минск
 
 
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В Брестской области определились с кандидатами в члены Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва.
 
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