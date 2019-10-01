Кто от Брестчины выдвинут в Совет Республики? Знакомьтесь с будущими сенаторами

Источник материала: Tut.by

В Брестской области определились с кандидатами в члены Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Напомним, что в выборах в Совет Республики рядовые избиратели не участвуют, сенаторов избирают местные Советы депутатов: 8 сенаторов от каждой области и 8 от Минска. Еще 8 сенаторов назначает президент.

От Брестской области одобрили восемь кандидатур:

генеральный директор открытого акционерного общества «Птицефабрика «Дружба» Василий Маркевич ;

; главный врач «Брестской областной больницы» Александр Карпицкий ;

; председатель Жабинковского районного Совета депутатов Анатолий Шолтанюк ;

; председатель Брестского областного Совета депутатов Юрий Наркевич ;

; председатель Брестской областной коллегии адвокатов Тамара Шатликова ;

; заведующий нотариальной конторой города Пинска, нотариус Брестского нотариального округа Ирина Сачковская ;

; директор открытого акционерного общества «Парохонское» Владимир Хроленко ;

; председатель Столинского районного исполнительного комитета Григорий Протосовицкий.

Председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов Виктор Чайчиц, в прошлый раз выдвинутый от Брестчины, в этом году станет сенатором от Минска .

С 9 по 13 октября пройдет регистрация кандидатов в члены Совета Республики в Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов. Выборы в верхнюю палату парламента назначены на 7 ноября. В этот день в Минской городской ратуше состоится заседание депутатов Мингорсовета, где и пройдет голосование за кандидатов.