«Замызганным француженкам» можно будет рекламировать белорусские товары

Источник материала: Tut.by

Из закона о рекламе исключат требование рекламировать отечественные товары, работы и услуги исключительно с использованием образов белорусских граждан. Такие изменения в закон о рекламе парламент принял в первом чтении. Изменения вносятся «в связи с утратой актуальности этого требования».





Напомним, история с тем, что в рекламе белорусских товаров уместны только отечественные лица, началась в ноябре 2004 года. Тогда президент Беларуси Александр Лукашенко был недоволен тем, что в Минске повсюду развешаны рекламные щиты, на которых изображены зарубежные фотомодели. «Надо, чтобы у мэра Минска не висели эти француженки с замызганными лицами на каждом перекрестке, в том числе и там, где президент ездит. Своих туда фотографируйте», — сказал Лукашенко.

Рекламу часов «Omega» с портретом Синди Кроуфорд убрали с улиц города на следующий же день после упомянутой речи президента. Впрочем, реклама зарубежных товаров и брендов с лицами тех самых «француженок» вернулась на бигборды практически сразу.

Представляя законопроект в парламенте, заместитель министра антимонопольного резулирования и торговли Оксана Константинович также обратила внимание, что проектом предусматривается отмена административной процедуры согласования содержания наружной рекламы и рекламы на транспорте.

Среди других изменений в закон о рекламе закрепление права потребителей рекламы-собственников почтовых ящиков отказаться от доставки рекламы в эти почтовые ящики; запрет на звуковую рекламу в общественном транспорте; снятие отдельных ограничений на рекламу букмекерских игр и тотализаторов; исключение запрета на трансляцию рекламы в детских передачах; разрешение на проведение в объектах общепита рекламных мероприятий по продвижению алкогольных напитков; бесплатное распространение пива и слабоалкогольных напитков в объеме до 5 литров на лицо в качестве приза или подарка.