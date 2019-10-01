Прокопеня про ИТ-образование: В год готовы переобучать 30−40 тысяч человек. Это коллектив двух МАЗов

Источник материала: Tut.by

Развитие IT-сферы в Беларуси — важный шаг к укреплению суверенитета страны, заявил в интервью Елизавете Осетинской в программе «Русские норм!» известный белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Суверенитет — это, прежде всего, про экономическую безопасность, а не про количество танков, пушек и солдат, которые у тебя есть. Если у тебя нет денег, никакого суверенитета нет по определению. Все истории про захват чужой территории сегодня уже не работают. Сегодня суверенитет — это когда ты сам зарабатываешь деньги, когда у тебя нет долгов, когда нет способов на тебя повлиять, — подчеркнул Прокопеня.

Он уверен, что рост ИТ и рост в целом экономики знаний — это история, прежде всего, про образование.

— Мы хотим сделать так, чтобы каждый белорус мог прийти в Парк высоких технологий и получить беспроцентный кредит на ИТ-образование. Получаешь кредит, идешь в любой образовательный центр, учишься, идешь работать, получаешь 2−3 тысячи долларов зарплату и начинаешь его возвращать через пять лет.

Таким образом, уверен Прокопеня, можно переобучать около 30−40 тысяч человек в год. Это очень большая цифра для Беларуси — к примеру, это примерно коллектив двух Минских автозаводов. В течение пяти лет на эти цели планируется направить около 100 млн долларов.

— Если айтишник сегодня приносит в ВВП в среднем 40 тысяч долларов, то это около 1 млрд долларов дополнительного роста ВВП в год, — подчеркнул Прокопеня.

В комментарии TUT.BY бизнесмен отметил, что потребность в ИТ-специалистах растет, нас окружает все больше девайсов, и для них требуется все больше софта, поэтому увеличение набора на ИТ-специальности в вузы на 600 человек проблемы не решает.

— Нехватка специалистов в ИТ-компаниях во всем мире — десятки миллионов. ИТ-бизнес готов платить среднюю зарплату 2000 долларов в Беларуси при соответствующем уровне квалификации, — заявил он.

Прокопеня напомнил, что в продуктовых компаниях программистов всего 10%, остальные 90% — это не айтишники, а специалисты гуманитарных специальностей, маркетологи, продуктовые менеджеры, пиарщики, юристы.

— Особенно важную роль программа с ИТ-кредитами может сыграть для регионов. Благосостояние людей там можно «вытянуть» до приемлемого уровня. Если будем видеть, что спрос превышает объем средств, накопленных в фонде ПВТ, возможно, стоит через общественное обсуждение увеличить отчисления резидентов ПВТ с 1% до, например, 1,25%, — отметил он.

Виктор Прокопеня обратил внимание на то, что оптимальной формой образования может стать децентрализованная сеть частных курсов. Причем все они будут публиковать статистику трудоустройства своих выпускников в компании ПВТ и зарплату по категориям.

— Это даст прозрачность для абитуриентов, курсы будут конкурировать между собой в честных и прозрачных условиях, — пояснил он.

Виктор Прокопеня рассказал, что сейчас разрабатывается проект изменений в декрет № 8. Принципы, которые планируется там прописать, уже одобрены заинтересованными сторонами. Речь идет о выдаче беспроцентных кредитов на сумму до 6 тысяч рублей сроком на 5 лет. Средства будут выдавать банки-партнеры, сейчас разрабатывается Положение о кредитовании.

— Большая проблема, как проверять качество курсов. Важно убрать с рынка мусорные курсы, которые делают курсы ради бизнеса, а не знаний. Думаю, этот вопрос вынесем на общественное обсуждение.

Планируется, что будет публиковаться набор курсов и организаций, которые участвуют в проекте, плюс условия предоставления кредита. Кандидаты смогут обратиться в пул курсов подготовки, пройти отбор, выбрать курсы и с типовым договором на обучение обратиться в банк. Банк после одобрения типового договора обращается за возмещением в фонд ПВТ.