На финишной прямой!

Источник материала: Ивьевский край

Осенние дожди создают существенные помехи сельхозработам, но с каждым днем просматривается финишная прямая трудов и чаяний в аграрном секторе.

















В районе посеяно озимых зерновых культур 62% площадей от потребности, в филиале "Азот Агро" - 73%. Завершен сев ячменя, заканчивается - пшеницы. Под сев озимых культур вспахано 79% полей.

Солома после уборки зерновых вывезена с 97% площадей. Произведено лущение стерни на 4003 га, в том числе 1402 га после озимого рапса.

Произведен подсев многолетних трав на 95% площадей (2649 га).

Скошено многолетних трав третьего укоса 960 га, использовано зеленой массы на корм скоту 68046 тонн.

Заготовлено 54606 тонн сена (60%), 75951 тонна сенажа (76%), 61087 тонн силоса (53%).

Уборка сахарной свеклы в районе составила 33%, убраны корнеплоды с 327 га из 1000, валовой сбор составил 12920 тонн, урожайность - 395 ц/га. 8833 тонны сахарной свеклы вывезено на свеклоприемные пункты.

Уборка кукурузы на силос составила 57%, из 3650 га убрано 2120 га. Валовой сбор составил 69010 тонн, урожайность - 329 ц/га. Урожайность убранной кукурузы на зерно - 90 ц/га.

Убрано 97 га садов, собрано 947 тонн плодов, 414 тонн которых реализовано: 71 тонна - в свежем виде, 342 тонны - на промышленную переработку.

Уборка картофеля составила 59%, убрано 211,3 из 357 га. Валовой сбор картофеля составил 6020 тонн, урожайность - 285 ц/га.

Мощности картофелехранилища филиала "Азот Агро" в аг. Дайлиды позволяют сохранить выращенный урожай с соблюдением всех агрономических требований. Ежедневно полнятся картофельные закрома, сортируется картофель, готовятся семена на будущий год.

На сортировке картофеля трудятся рабочие Данута Иосифовна Кухта, Янина Ивановна Делуль, Тереза Никодимовна Звалинская, на разгрузке-погрузке картофеля водитель Чеслав Иосифович Жидель, рабочий Геннадий Иванович Дедуль. Из отделения "Эйгерды" картофель перевозит водитель Иван Иванович Черняк.

П. ВЛАДИН.

Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.