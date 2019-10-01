ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На финишной прямой!

02.10.2019 — Новости Экономики | Ивьевский край  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ивьевский край

Осенние дожди создают существенные помехи сельхозработам, но с каждым днем просматривается финишная прямая трудов и чаяний в аграрном секторе.

На финишной прямой!

На финишной прямой!

На финишной прямой!

На финишной прямой!

В районе посеяно озимых зерновых культур 62% площадей от потребности, в филиале "Азот Агро" - 73%. Завершен сев ячменя, заканчивается - пшеницы. Под сев озимых культур вспахано 79% полей.
Солома после уборки зерновых вывезена с 97% площадей. Произведено лущение стерни на 4003 га, в том числе 1402 га после озимого рапса.
Произведен подсев многолетних трав на 95% площадей (2649 га).
Скошено многолетних трав третьего укоса 960 га, использовано зеленой массы на корм скоту 68046 тонн.
Заготовлено 54606 тонн сена (60%), 75951 тонна сенажа (76%), 61087 тонн силоса (53%).
Уборка сахарной свеклы в районе составила 33%, убраны корнеплоды с 327 га из 1000, валовой сбор составил 12920 тонн, урожайность - 395 ц/га. 8833 тонны сахарной свеклы вывезено на свеклоприемные пункты.
Уборка кукурузы на силос составила 57%, из 3650 га убрано 2120 га. Валовой сбор составил 69010 тонн, урожайность - 329 ц/га. Урожайность убранной кукурузы на зерно - 90 ц/га.
Убрано 97 га садов, собрано 947 тонн плодов, 414 тонн которых реализовано: 71 тонна - в свежем виде, 342 тонны - на промышленную переработку.
Уборка картофеля составила 59%, убрано 211,3 из 357 га. Валовой сбор картофеля составил 6020 тонн, урожайность - 285 ц/га.
Мощности картофелехранилища филиала "Азот Агро" в аг. Дайлиды позволяют сохранить выращенный урожай с соблюдением всех агрономических требований. Ежедневно полнятся картофельные закрома, сортируется картофель, готовятся семена на будущий год.
На сортировке картофеля трудятся рабочие Данута Иосифовна Кухта, Янина Ивановна Делуль, Тереза Никодимовна Звалинская, на разгрузке-погрузке картофеля водитель Чеслав Иосифович Жидель, рабочий Геннадий Иванович Дедуль. Из отделения "Эйгерды" картофель перевозит водитель Иван Иванович Черняк.

П. ВЛАДИН.
Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.

 
 
Ссылка на источник 61
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Осенние дожди создают существенные помехи сельхозработам, но с каждым днем просматривается финишная прямая трудов и чаяний в аграрном секторе. В районе...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Глава агрокомбината и директор школы. Кто идет в Совет Республики от Минской области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика