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Глава агрокомбината и директор школы. Кто идет в Совет Республики от Минской области

02.10.2019 14:50 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

ЦИК опубликовал список тех, кто претендует в Совет Республики от Минской области. Это восемь беспартийных — от директора средней школы в Молодечно до главы агрокомбината в Дзержинске. Есть и те, кто идут на второй срок.


Фото: Reuters

Напомним, что в выборах в Совет Республики рядовые избиратели не участвуют, сенаторов избирают местные Советы депутатов: 8 сенаторов от каждой области и 8 от Минска. Еще восемь назначает президент.

От Минской области трое кандидатов — женщины, и еще пятеро мужчин.

Иван Головатый, 43 года

Гендиректор ОАО «Беларуськалий», проживает в Солигорске. Беспартийный. На территории области живет всю жизнь


Владимир Лукьянов, 47 лет

Гендиректор ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский», проживает в агрогородке Лошаны (Минский район). Беспартийный. В области живет 7 лет


Олег Суконко, 68 лет

директор РНПЦ онкологиии и медицинской радиологии имени, проживает в Минске. Беспартийный. На территории области прожил 29 лет

Калина Капуцкая, 44 года

Директор средней школы № 14 в Молодечно, в этом же городе и живет. Беспартийная. На территории области живет всю жизнь


Наталья Якубицкая, 48 лет

Председатель Минского областного Совета депутатов, живет в агрогородке Смолевичи. Беспартийная. На территории области живет всю жизнь

Елена Зябликова, 51 год

Председатель Борисовского районного объединения организаций профсоюзов. Живет в Борисове. Беспартийная. На территории области проживает 34 года

Валерий Гайдукевич, 66 лет

Действующий депутат Палаты представителей, генерал-майор. Живет в Заславле. Беспартийный. На территории области прожил 28 лет
 

Александр Бачило, 59 лет

Начальник главного управления юстиции Миноблисполкома, живет в Минске. Беспартийный. На территории области живет 19 лет

Причем главы «Беларуськалия» и РНПЦ рассчитывают занять этот пост уже второй раз.

Сейчас Минскую область в Совете Республики представляют, кроме упомянутых Головатого и Суконко, Сергей Гайдукевич (до недавнего времени глава Либерально-Демократической партии), председатель агрокомбината «Снов» Николай Радоман и директор предприятия «Озерицкий — Агро» Нина Железнова. А еще председатель постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Светлана Герасимович, директор по промышленно-технической политике и развитию ОАО «Борисовский завод автотракторного электрооборудования» Александр Марченко и зампред Миноблисполкома Виктор Сиренко.

Напомним, с 9 по 13 октября пройдет регистрация кандидатов в члены Совета Республики. Выборы в верхнюю палату парламента назначены на 7 ноября. В этот день в Минской городской ратуше состоится заседание депутатов Мингорсовета, где и пройдет голосование за кандидатов.

 
Теги: Минск
 
 
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