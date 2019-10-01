«Наши жители не поймут повышение тарифов». Глава МИД Латвии - о покупке электроэнергии с БелАЭС

Источник материала: Tut.by

Во взаимоотношениях между Беларусью и Латвией надо отделять политическую составляющую, разные ультиматумы, от экономической целесообразности. Об этом заявил белорусским журналистам глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс в кулуарах Варшавского форума по безопасности.





Летом Латвия заявила, что может покупать электроэнергию с АЭС в Беларуси. Это вызвало широкий резонанс и едва не обернулось скандалом с Литвой.

— То, что называют скандалом, у меня вызвает недоумение, — говорит глава МИД Латвии. — Сейчас Латвия и Эстония могут покупать электроэнергию только через Литву. У Литвы существуют разногласия с Беларусью по поводу АЭС в Островце. Парламент Литвы принял закон, призванный ограничить импорт электроэнергии из Беларуси и России. Если данная мера будет введена, то Латвия получит дефицит электроэнергии, вырастут цены и тарифы. Значит нам надо искать альтернативных поставщиков, пока мы не синхронизировали свои электросети с Евросоюзом. А это, по нашим оценкам, будет в 2025-2026 годах. Поэтому мы в правительстве рассмотрели возможность покупки электроэнергии у России, что не исключает возможность получать ее и из Беларуси. Если мы видим, что нам закрывают доступ к довольно дешевой электроэнергии фактически по политическим причинам, то будем искать возможности в другом месте. Жители Латвии, думаю, не смогут понять повышение тарифов в очередной раз. У нас уже давно идут жаркие споры, сколько же мы платим за электричество на самом деле. Сейчас ряд решений расследуется и оспаривается.

Недавно заместитель гендиректора Белорусской нефтяной компании Сергей Гриб заявил , что в 2020 году Беларусь увеличит поставки нефтепродуктов через Литву, а через Латвию и Эстонию — снизит. Не является ли это заявление своего рода ультиматумом латвийским портам?

— Есть люди, которые считают, что Латвия проводит свою политику, чтобы получить экономические преференции. Это не совсем так. Торговля идет там, где она более выгодна. Иногда латвийские бизнесмены говорят, что нам надо что-то политически сделать, чтобы было лучше в экономике. Ваша цена, ваши тарифы, уровень качества ваших услуг — это все будет определять выбор не только белорусской стороны, но и российской, китайской, американской. Экономика Латвии конкурирует с литовской и эстонской не только в белорусском направлении. Периодически литовский бизнес предлагает лучшие условия. Но я не слышал, что [в торговле с Беларусью] будут кардинальные изменения. Повторюсь, нам надо отделять политическую составляющую, разные ультиматумы, от экономической целесообразности, — ответил глава латвийского внешнеполитического ведомства.

Уже пару лет идут разговоры о готовящемся визите Александр Лукашенко в Латвию. Рига направила даже официальное приглашение. Был момент, когда стороны близко подошли к этому вопросу, но потом из-за выборов президента в Латвии, Минск и Рига по обоюдному согласию визит перенесли . Может сейчас наступила определенность?

«Мы пока не можем определить точную дату. Но, думаю, более реалистичен следующий год», — сказал Ринкевичс и пояснил, что главная проблема — «графики президентов».

В скором времени глава МИД Латвии намерен посетить Минск. 4−5 октября в белорусской столице будет находиться с визитом делегация Евросоюза, во главе с руководителем внешнеполитического ведомства ЕС Федерикой Могерини. Наблюдатели считают, что Могерини прилетает в Минск для подписания соглашения об упрощении визового режима с Беларусью. Плюс ко всему Минск ведет переговоры с Брюсселем по подписанию так называемых «Приоритетов партнерства», который позволят углубить сотрудничество Беларуси с ЕС.

По словам Эдгарса Ринкевичса, «г-жа Могерини обговорит в Минске некоторые вопросы — и приятные, и не столь приятные».

— Не думаю, что во время визита будут подписаны какие-то важные документы. Я не располагаю такой информацией. Но подписать такие документы необходимо. У ЕС подписаны соглашения об ассоциации с Грузией, Украиной и Молдовой. С Арменией также имеется договор, который регулирует двусторонние отношения. Готовится подобный документ с Азербайджаном. Я считаю, что с Беларусью также пора подписать договор, который определяет «Приоритеты партнерства». Потому что это будет обоюдовыгодно — политически и экономически, — сказал он.

Дипломат отметил, что Латвия поддерживает подписание с Беларусью «Приоритетов партнерства» и соглашения об упрощении визового режима «в ближайшее время, а не через год, 5−10 лет».