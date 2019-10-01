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«Не понимаю, откуда надежды». Почему от визита Могерини не ждут подписания визового соглашения с ЕС
02.10.2019 19:18 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
— Не понимаю, откуда взялись эти надежды. По моим данным, уже месяц как было понятно, что к октябрю не успеют, —
Эксперт напоминает, что если Минск и Брюссель не успевают подписать документы до католического рождества, то соглашения не вступят в силу до 1 февраля.
В таком случае с 1 февраля белорусы будут вынуждены на протяжении одного-двух-трех месяцев платить за шенгенские визы 80 евро из-за вступления в силу нового визового кодекса ЕС. А потом, когда соглашения заработают, 35 евро. Но если Минск и Брюссель успеют все сделать в декабре, то визы по 35 евро начнут выдавать как раз с 1 февраля.
Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс также
— Не думаю, что во время визита будут подписаны какие-то важные документы. Я не располагаю такой информацией. Но подписать такие документы необходимо. У ЕС подписаны соглашения об ассоциации с Грузией, Украиной и Молдовой. С Арменией также имеется договор, который регулирует двусторонние отношения. Готовится подобный документ с Азербайджаном. Я считаю, что с Беларусью также пора подписать договор, который определяет Приоритеты партнерства. Потому что это будет обоюдовыгодно — политически и экономически, — сказал он.
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Эксперты уверены, соглашение об упрощении визового режима с ЕС в ходе скорого визита высокой чиновницы ЕС не будет подписано.
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