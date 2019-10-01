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«Не понимаю, откуда надежды». Почему от визита Могерини не ждут подписания визового соглашения с ЕС

02.10.2019 19:18 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Приезд в Минск накануне форума «Минского диалога» по теме «Европейская безопасность: отойти от края пропасти» представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, запланированная встереча ее с президентом Беларуси Александром Лукашенко и подписание последним проекта соглашения об упрощении визового режима с ЕС натолкнула на мысль, что именно в ходе этого визита стороны и подпишут долгожданный документ. Однако эксперты такой оптимизм не разделяют.


— Не понимаю, откуда взялись эти надежды. По моим данным, уже месяц как было понятно, что к октябрю не успеют, — пишет в своем телеграм-канале политический обозреватель Артем Шрайбман. — В ЕС долгая внутренняя процедура согласования даже уже утвержденных документов. А сейчас еще брекзит и пересменка руководства главных органов. Дай бог успеют все провернуть до конца года.

Эксперт напоминает, что если Минск и Брюссель не успевают подписать документы до католического рождества, то соглашения не вступят в силу до 1 февраля.

В таком случае с 1 февраля белорусы будут вынуждены на протяжении одного-двух-трех месяцев платить за шенгенские визы 80 евро из-за вступления в силу нового визового кодекса ЕС. А потом, когда соглашения заработают, 35 евро. Но если Минск и Брюссель успеют все сделать в декабре, то визы по 35 евро начнут выдавать как раз с 1 февраля.

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс также прокомментировал ожидания, что Могерини прилетает в Минск для подписания соглашения об упрощении визового режима с Беларусью. 

— Не думаю, что во время визита будут подписаны какие-то важные документы. Я не располагаю такой информацией. Но подписать такие документы необходимо. У ЕС подписаны соглашения об ассоциации с Грузией, Украиной и Молдовой. С Арменией также имеется договор, который регулирует двусторонние отношения. Готовится подобный документ с Азербайджаном. Я считаю, что с Беларусью также пора подписать договор, который определяет Приоритеты партнерства. Потому что это будет обоюдовыгодно — политически и экономически, — сказал он.
 

 
Теги: Минск
 
 
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Эксперты уверены, соглашение об упрощении визового режима с ЕС в ходе скорого визита высокой чиновницы ЕС не будет подписано.
 
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