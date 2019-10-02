С первого октября ЗАО «БТА Банк» начал выдавать кредиты на покупку квартир у застройщика «А-100 Девелопмент» в жилых комплексах «Новая Боровая» и «Пирс». Ставка – 9,5% годовых на весь срок кредитования.
ЗАО "БТА Банк" объявил о старте партнерского проекта по выдаче кредита на покупку квартир у застройщика «А-100 Девелопмент». Воспользоваться займом можно при покупке жилья в квартале «Северное сияние» ЖК «Новая Боровая» и ситихаусах в ЖК «Пирс».
Кредит выдается в белорусских рублях, срок кредитования – 5 лет под фиксированную ставку в 9,5% годовых, которая не зависит от ставки рефинансирования.
При кредитовании до 50 000 рублей справка о доходах не нужна
Обеспечение кредита
Залог приобретаемой недвижимости
Кредит выдается без поручительства. Для получения кредита нужен паспорт, военный билет (для мужчин). Выдается кредит людям в возрасте от 21 года до пенсионного возраста на момент окончания кредитного договора. Также общий стаж работы на территории страны должен составлять не менее одного года.
В колл-центре банка нам не предоставили информацию о том, почему вышла именно такая процентная ставка по кредиту, и на чем зарабатывает банк, если ставка рефинансирования также равна 9,5%.
Для наглядности мы провели примерные расчеты использования этого кредита для покупки жилья через кредитный калькулятор. К примеру, за двухкомнатную квартиру без отделки в ситихаусе ЖК «Пирс» застройщик запросил у нас $85.000. По состоянию на 02.10.2019 – это 177.063,5 рубля. Мы выплачиваем 20% (35.412,7 рубля) а остальную сумму (141.650,8 рубля) берем в кредит у «БТА Банка». Вооружившись заранее справкой о доходах, так как сумма больше 50.000 рублей. Тип погашения кредита у банка аннуитетный, поэтому получаем следующие расчеты.