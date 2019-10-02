ЗАО "БТА Банк" объявил о старте партнерского проекта по выдаче кредита на покупку квартир у застройщика «А-100 Девелопмент». Воспользоваться займом можно при покупке жилья в квартале «Северное сияние» ЖК «Новая Боровая» и ситихаусах в ЖК «Пирс».

Кредит выдается в белорусских рублях, срок кредитования – 5 лет под фиксированную ставку в 9,5% годовых, которая не зависит от ставки рефинансирования.

Подробные условия кредитования:

Валюта кредита Белорусский рубль Процентная ставка 9,5% годовых (фиксированная, без привязки к СР) Срок кредита 5 лет Первоначальный взнос От 20% стоимости квартиры Справки При кредитовании до 50 000 рублей справка о доходах не нужна Обеспечение кредита Залог приобретаемой недвижимости

Кредит выдается без поручительства. Для получения кредита нужен паспорт, военный билет (для мужчин). Выдается кредит людям в возрасте от 21 года до пенсионного возраста на момент окончания кредитного договора. Также общий стаж работы на территории страны должен составлять не менее одного года.

В колл-центре банка нам не предоставили информацию о том, почему вышла именно такая процентная ставка по кредиту, и на чем зарабатывает банк, если ставка рефинансирования также равна 9,5%.