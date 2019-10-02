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9,5% на весь срок кредитования? "БТА Банк" начал выдавать займы на покупку квартир, но только у одного застройщика

02.10.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

С первого октября ЗАО «БТА Банк» начал выдавать кредиты на покупку квартир у застройщика «А-100 Девелопмент» в жилых комплексах «Новая Боровая» и «Пирс». Ставка – 9,5% годовых на весь срок кредитования.

9,5% на весь срок кредитования? "БТА Банк" начал выдавать займы на покупку квартир, но только у одного застройщика

ЗАО "БТА Банк" объявил о старте партнерского проекта по выдаче кредита на покупку квартир у застройщика «А-100 Девелопмент». Воспользоваться займом можно при покупке жилья в квартале «Северное сияние» ЖК «Новая Боровая» и ситихаусах в ЖК «Пирс».

Кредит выдается в белорусских рублях, срок кредитования – 5 лет под фиксированную ставку в 9,5% годовых, которая не зависит от ставки рефинансирования.

Подробные условия кредитования:

Валюта кредита

Белорусский рубль

Процентная ставка

9,5% годовых (фиксированная, без привязки к СР)

Срок кредита

5 лет

Первоначальный взнос

От 20% стоимости квартиры

Справки

При кредитовании до 50 000 рублей справка о доходах не нужна

Обеспечение кредита

Залог приобретаемой недвижимости

Кредит выдается без поручительства. Для получения кредита нужен паспорт, военный билет (для мужчин). Выдается кредит людям в возрасте от 21 года до пенсионного возраста на момент окончания кредитного договора. Также общий стаж работы на территории страны должен составлять не менее одного года.

В колл-центре банка нам не предоставили информацию о том, почему вышла именно такая процентная ставка по кредиту, и на чем зарабатывает банк, если ставка рефинансирования также равна 9,5%. 

Для наглядности мы провели примерные расчеты использования этого кредита для покупки жилья через кредитный калькулятор. К примеру, за двухкомнатную квартиру без отделки в ситихаусе ЖК «Пирс» застройщик запросил у нас $85.000. По состоянию на 02.10.2019 – это 177.063,5 рубля. Мы выплачиваем 20% (35.412,7 рубля) а остальную сумму (141.650,8 рубля) берем в кредит у «БТА Банка». Вооружившись заранее справкой о доходах, так как сумма больше 50.000 рублей. Тип погашения кредита у банка аннуитетный, поэтому получаем следующие расчеты.


9,5% на весь срок кредитования? "БТА Банк" начал выдавать займы на покупку квартир, но только у одного застройщика


платежа

Дата
платежа

Сумма
платежа

в т.ч.
осн. долг

в т.ч.
проценты

Остаток
осн. долга

1

Октябрь 2019

2 974,91

1 853,52

1 121,40

139 796,48

2

Ноябрь 2019

2 974,91

1 868,19

1 106,72

137 928,29

3

Декабрь 2019

2 974,91

1 882,98

1 091,93

136 045,31

4

Январь 2020

2 974,91

1 897,89

1 077,03

134 147,42

5

Февраль 2020

2 974,91

1 912,91

1 062,00

132 234,51

6

Март 2020

2 974,91

1 928,06

1 046,86

130 306,45

7

Апрель 2020

2 974,91

1 943,32

1 031,59

128 363,13

8

Май 2020

2 974,91

1 958,71

1 016,21

126 404,42

9

Июнь 2020

2 974,91

1 974,21

1 000,70

124 430,21

10

Июль 2020

2 974,91

1 989,84

985,07

122 440,37

11

Август 2020

2 974,91

2 005,59

969,32

120 434,78

12

Сентябрь 2020

2 974,91

2 021,47

953,44

118 413,31

13

Октябрь 2020

2 974,91

2 037,47

937,44

116 375,83

14

Ноябрь 2020

2 974,91

2 053,60

921,31

114 322,23

15

Декабрь 2020

2 974,91

2 069,86

905,05

112 252,36

16

Январь 2021

2 974,91

2 086,25

888,66

110 166,11

17

Февраль 2021

2 974,91

2 102,77

872,15

108 063,35

18

Март 2021

2 974,91

2 119,41

855,50

105 943,94

19

Апрель 2021

2 974,91

2 136,19

838,72

103 807,75

20

Май 2021

2 974,91

2 153,10

821,81

101 654,64

21

Июнь 2021

2 974,91

2 170,15

804,77

99 484,50

22

Июль 2021

2 974,91

2 187,33

787,59

97 297,17

23

Август 2021

2 974,91

2 204,64

770,27

95 092,52

24

Сентябрь 2021

2 974,91

2 222,10

752,82

92 870,42

25

Октябрь 2021

2 974,91

2 239,69

735,22

90 630,74

26

Ноябрь 2021

2 974,91

2 257,42

717,49

88 373,32

27

Декабрь 2021

2 974,91

2 275,29

699,62

86 098,02

28

Январь 2022

2 974,91

2 293,30

681,61

83 804,72

29

Февраль 2022

2 974,91

2 311,46

663,45

81 493,26

30

Март 2022

2 974,91

2 329,76

645,15

79 163,50

31

Апрель 2022

2 974,91

2 348,20

626,71

76 815,30

32

Май 2022

2 974,91

2 366,79

608,12

74 448,51

33

Июнь 2022

2 974,91

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С первого октября ЗАО «БТА Банк» начал выдавать кредиты на покупку квартир у застройщика «А-100 Девелопмент» в жилых комплексах «Новая Боровая» и «Пирс». Ставка –...
 
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