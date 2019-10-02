Отставной генерал США Бен Ходжес назвал БелАЭС «троянским конем России»

Источник материала: Tut.by

Бывший командующий Армией США в Европе Бен Ходжес 2 октября призвал Евросоюз оказать Литве помощь в уменьшении угрозы со стороны БелАЭС, пишет DELFI .



Бен Ходжес на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Фото: пресс-служба президента

— Я надеюсь, что ЕС предложит значительный вклад в сфере экспертизы и наблюдения, с целью смягчения положения перед лицом возможных аварий на Островецкой АЭС, — сказал на форуме безопасности в столице Польши.

Он предупредил, что любой инцидент на БелАЭС россияне могут использовать как «троянского коня… — как обман для прикрытия какого-то гуманитарного кризиса. И вот: российские военные — в вашем регионе».

Генерал Ходжес возглавлял армию США в ЕС в 2014—2017 годах. Сейчас он работает руководителем кафедры стратегических исследований в Центре анализа европейской политики.

Бен Ходжес также вскоре приедет в Беларусь. Он примет участие в форуме «Минский диалог», который состоится 7-8 октября в Минске.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца (Гродненская область). Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в конце 2019 года, второй — в 2020-м. Генеральный подрядчик строительства БелАЭС — инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом» (АСЭ).​

Литовское правительство говорит, что при строительстве БелАЭС не соблюдаются требования к безопасности и охране природы. Беларусь такие претензии категорически отвергает .