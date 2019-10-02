﻿ Отставной генерал США Бен Ходжес назвал БелАЭС «троянским конем России». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Отставной генерал США Бен Ходжес назвал БелАЭС «троянским конем России»

03.10.2019 08:28 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Бывший командующий Армией США в Европе Бен Ходжес 2 октября призвал Евросоюз оказать Литве помощь в уменьшении угрозы со стороны БелАЭС, пишет DELFI.


Бен Ходжес на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Фото: пресс-служба президента

— Я надеюсь, что ЕС предложит значительный вклад в сфере экспертизы и наблюдения, с целью смягчения положения перед лицом возможных аварий на Островецкой АЭС, — сказал на форуме безопасности в столице Польши.

Он предупредил, что любой инцидент на БелАЭС россияне могут использовать как «троянского коня… — как обман для прикрытия какого-то гуманитарного кризиса. И вот: российские военные — в вашем регионе».

Генерал Ходжес возглавлял армию США в ЕС в 2014—2017 годах. Сейчас он работает руководителем кафедры стратегических исследований в Центре анализа европейской политики.

Бен Ходжес также вскоре приедет в Беларусь. Он примет участие в форуме «Минский диалог», который состоится 7-8 октября в Минске.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца (Гродненская область). Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в конце 2019 года, второй — в 2020-м. Генеральный подрядчик строительства БелАЭС — инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом» (АСЭ).​

Литовское правительство говорит, что при строительстве БелАЭС не соблюдаются требования к безопасности и охране природы. Беларусь такие претензии категорически отвергает.

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 116
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Он предупредил, что любой инцидент на БелАЭС россияне могут использовать как «троянского коня… - как обман для прикрытия какого-то гуманитарного кризиса. И вот:...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Сколько еще должны. Власти ищут источники роста в 11 городах Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика