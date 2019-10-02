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Все те же «шпионы», оружие на границе и велосипед. Что Лукашенко и Зеленский обсудят в Житомире
03.10.2019 08:33 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В украинском Житомире 3−4 октября проходит второй Форум регионов Беларуси и Украины. В пятницу, 4 октября, на Форуме выступят Александр Лукашенко и Владимир Зеленский. Это будет первая встреча белорусского президента с шестым президентом Украины.
С предшественником Зеленского у Александра Лукашенко отношения сложились сразу — он приезжал на инаугурацию Петра Порошенко в Киев и у них завязалась дружба.
Как сложатся отношения у белорусского президента с Владимиром Зеленским, которого называют политиком новой волны, угадать сложно. Хотя до личной встречи президенты успели несколько раз поговорить по телефону, и даже решить некоторые вопросы: во время последнего разговора Зеленский попросил Лукашенко помочь с топливом, так как в разгар уборочной кампании Россия прекратила поставки нефтепродуктов.
Программой Форума запланировано, что будут обсуждаться двустороннее сотрудничество, перспективы в сферах промышленности, образования, культуры и многое другое. Но на пленарном заседании в прошлом году Петр Порошенко и Александр Лукашенко говорили не только о товарообороте, но и об
TUT.BY собрал темы, которые в этом году могут обсудить на форуме Зеленский и Лукашенко.
«Гуляющее» через границу оружие
Пассаж об оружии, которое переправляется через украинско-белорусскую границу, Александр Лукашенко повторяет из года в год. Последний раз белорусский президент
Государственная пограничная служба Украины
Позже председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Юрий Сенько
Судя по всему, тему «гуляющего» через границу оружия президентам при личной встрече не «объехать».
Импорт нефтепродуктов и электричества
Во время встречи в Житомире президенты, конечно, будут обсуждать взаимную торговлю. При этом, как удачные примеры, так и не очень.
Среди первых —
Среди неудачных примеров взаимной работы — запрет импорта: в мае Украина установила антидемпинговые пошлины в отношении поставок из Беларуси цементного клинкера и портландцемента в размере 57,03%. То есть соседи ввели фактический запрет на поставки цемента из Беларуси. И это при том, что украинский рынок является вторым по значимости для белорусского экспорта цемента после России, на которую приходится более 50% внешних поставок. Поэтому поговорить об этом президентам придется.
Все те же «шпионы» и обмен ими
Эта тема «висит» между Беларусью и Украиной уже два года. Напомним, в Украине за шпионаж судят гражданина Беларуси Юрия Политику, а в Беларуси весной прошлого года на 8 лет лишения свободы за шпионаж осудили украинского журналиста Павла Шаройко. Вопрос об обмене журналисты не раз безуспешно задавали белорусским и украинским дипломатам. Но ответа так и нет.
В начале октября прошлого года глава КГБ Валерий Вакульчик заявил, что обменивать Шаройко на белоруса Юрия Политику не будут. Но, как отметил Вакульчик, в Беларуси рассматривается вопрос помилования украинского журналиста.
Ожидалось, что в конце октября эту тему Александр Лукашенко и Петр Порошенко обсудят на Форуме регионов в Гомеле. Но и после этого обмена или помилования Шаройко не произошло.
Две недели назад на встрече с украинскими журналистами президент Беларуси
Лукашенко также рассказал, что раньше по этому поводу были договоренности с экс-президентом Украины Петром Порошенко, но украинская сторона договоренности не выполнила.
— Мы договорились с Порошенко: вы хотите осудить Политику, осудите его, а мы осудим Шаройко. Ну и не будем… Жалко людей. Об обмене речь не идет. Я сразу же помилую этого человека. Все. Договорились. Мы передали дело в суд, осудили его. Я готов его помиловать. Порошенко пообещал — ничего не сделал. Даже в суд не направил материалы, потому что их нет. Даже если они есть, мы же договорились с тобой. Я говорю: давайте сделаем, это отравляет наши отношения, и люди неправильно понимают. «Саша, все, заметано, решаем». Почему не решается до сих пор? — заявил президент.
Лукашенко отметил, что готов решить этот вопрос «хоть завтра», но украинская сторона не успеет, так как «хочет Политику повести в суд».
Процесс над Политикой проходит в суде Чернигова, но заседания постоянно переносятся.
Миротворцы на Донбассе и «нормандская» встреча
Тему белорусских миротворцев на Донбассе белорусский президент тоже поднимает довольно часто. На той же встрече с украинскими журналистами Александр Лукашенко в очередной раз повторил, что
— Если вы хотите, чтобы мы закрыли границу 400 километров между Украиной и Россией, которая сейчас не контролируется властями Украины, мы закроем эту границу. Хоть для меня это большая проблема ввязываться в этот конфликт, но мы готовы ввести туда миротворцев, пограничников, войска, как хотите, но мы готовы закрыть этот участок границы, если будет согласие двух сторон, — сказал Лукашенко. — Мы будем вести себя на границе так, как договорятся две страны — Украина и Россия, — сказал Лукашенко.
Мы уже
Также, вероятно, не обойдут в своем разговоре президенты и тему встречи в «нормандском» формате. В июле Зеленский, записал
«Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске», — предположил Владимир Зеленский.
Позже Эммануэль Макрон предложил провести встречу в «нормандском» формате в Париже. Но тема наверняка всплывет в разговоре двух президентов.
На чем ездить на работу
После разговоров о политике и экономике президенты могут обсудить, например, на чем ездить на работу. Недавно
— Я же езжу на работу, стыдно даже, несколькими автомобилями. Меня всегда тянет к тому, чтобы сесть на электромотоцикл или велосипед и поехать на работу, но все испортил Зеленский. Президент Украины, когда его избрали, он сказал, что будет на велосипеде ездить, и я отказался от этой идеи, — рассказал десятиклассникам Александр Лукашенко.
Сам Владимир Зеленский перед выборами обещал, что, если станет президентом, сменит автомобильный кортеж на велосипед. Но в последнем интервью телеканалу «1+1» объяснил, что его идею не поддержала президентская служба безопасности.
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В украинском Житомире 3−4 октября проходит второй Форум регионов Беларуси и Украины. В пятницу, 4 октября, на Форуме выступят Александр Лукашенко и Владимир...
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