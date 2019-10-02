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Все те же «шпионы», оружие на границе и велосипед. Что Лукашенко и Зеленский обсудят в Житомире

03.10.2019 08:33 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В украинском Житомире 3−4 октября проходит второй Форум регионов Беларуси и Украины. В пятницу, 4 октября, на Форуме выступят Александр Лукашенко и Владимир Зеленский. Это будет первая встреча белорусского президента с шестым президентом Украины.


С предшественником Зеленского у Александра Лукашенко отношения сложились сразу — он приезжал на инаугурацию Петра Порошенко в Киев и у них завязалась дружба.

Как сложатся отношения у белорусского президента с Владимиром Зеленским, которого называют политиком новой волны, угадать сложно. Хотя до личной встречи президенты успели несколько раз поговорить по телефону, и даже решить некоторые вопросы: во время последнего разговора Зеленский попросил Лукашенко помочь с топливом, так как в разгар уборочной кампании Россия прекратила поставки нефтепродуктов.

Программой Форума запланировано, что будут обсуждаться двустороннее сотрудничество, перспективы в сферах промышленности, образования, культуры и многое другое. Но на пленарном заседании в прошлом году Петр Порошенко и Александр Лукашенко говорили не только о товарообороте, но и об «украинском» Гомеле, миротворцах на Донбассе и вспоминали о встрече Минске: Александр Григорьевич видел мое состояние">«нормандской четверки» в 2014 году в Минске.

TUT.BY собрал темы, которые в этом году могут обсудить на форуме Зеленский и Лукашенко.

«Гуляющее» через границу оружие

Пассаж об оружии, которое переправляется через украинско-белорусскую границу, Александр Лукашенко повторяет из года в год. Последний раз белорусский президент заявил, что Беларусь вынуждена была «наглухо закрыть» границу с Украиной «из-за хлынувшего потока оружия» месяц назад.

Государственная пограничная служба Украины опровергла слова Лукашенко: она заявила, что число попыток незаконного перемещения оружия через белорусско-украинскую границу по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 40%. С начала 2019 года на границе с Беларусью было обнаружено почти 40 единиц оружия, при этом половину пытались ввезти именно в Украину.

Позже председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Юрий Сенько рассказал, что таможенная служба Беларуси совместно со специалистами КГБ раскрыла один из сложных способов перемещения оружия из Украины в Россию: части оружия шли из Украины транзитом через Беларусь сначала в Литву. Оттуда уже более крупные партии переправлялись в Россию.

Судя по всему, тему «гуляющего» через границу оружия президентам при личной встрече не «объехать».

Импорт нефтепродуктов и электричества

Во время встречи в Житомире президенты, конечно, будут обсуждать взаимную торговлю. При этом, как удачные примеры, так и не очень.

Среди первых — начало импорта нефтепродуктов из Беларуси украинским «Нафтогазом», который стартовал полторы недели назад. «Нафтогаз» заинтересовался не только белорусским дизелем: с 20 по 30 сентября по контракту с «Нафтогазом» в тестовом режиме велись поставки электроэнергии из Беларуси в Украину.


Фото: naftogaz.com

Среди неудачных примеров взаимной работы — запрет импорта: в мае Украина установила антидемпинговые пошлины в отношении поставок из Беларуси цементного клинкера и портландцемента в размере 57,03%. То есть соседи ввели фактический запрет на поставки цемента из Беларуси. И это при том, что украинский рынок является вторым по значимости для белорусского экспорта цемента после России, на которую приходится более 50% внешних поставок. Поэтому поговорить об этом президентам придется.

Все те же «шпионы» и обмен ими

Эта тема «висит» между Беларусью и Украиной уже два года. Напомним, в Украине за шпионаж судят гражданина Беларуси Юрия Политику, а в Беларуси весной прошлого года на 8 лет лишения свободы за шпионаж осудили украинского журналиста Павла Шаройко. Вопрос об обмене журналисты не раз безуспешно задавали белорусским и украинским дипломатам. Но ответа так и нет.


Фото взято со страницы Павла Шаройко в Facebook

В начале октября прошлого года глава КГБ Валерий Вакульчик заявил, что обменивать Шаройко на белоруса Юрия Политику не будут. Но, как отметил Вакульчик, в Беларуси рассматривается вопрос помилования украинского журналиста.

Ожидалось, что в конце октября эту тему Александр Лукашенко и Петр Порошенко обсудят на Форуме регионов в Гомеле. Но и после этого обмена или помилования Шаройко не произошло.

Две недели назад на встрече с украинскими журналистами президент Беларуси заявил, что готов на взаимной основе решить вопрос с помилованием осужденного в Беларуси за шпионаж украинца Павла Шаройко и обвиняемого в Украине гражданина Беларуси Юрия Политики.

Лукашенко также рассказал, что раньше по этому поводу были договоренности с экс-президентом Украины Петром Порошенко, но украинская сторона договоренности не выполнила.

— Мы договорились с Порошенко: вы хотите осудить Политику, осудите его, а мы осудим Шаройко. Ну и не будем… Жалко людей. Об обмене речь не идет. Я сразу же помилую этого человека. Все. Договорились. Мы передали дело в суд, осудили его. Я готов его помиловать. Порошенко пообещал — ничего не сделал. Даже в суд не направил материалы, потому что их нет. Даже если они есть, мы же договорились с тобой. Я говорю: давайте сделаем, это отравляет наши отношения, и люди неправильно понимают. «Саша, все, заметано, решаем». Почему не решается до сих пор? — заявил президент.

Лукашенко отметил, что готов решить этот вопрос «хоть завтра», но украинская сторона не успеет, так как «хочет Политику повести в суд».

Процесс над Политикой проходит в суде Чернигова, но заседания постоянно переносятся.

Миротворцы на Донбассе и «нормандская» встреча

Тему белорусских миротворцев на Донбассе белорусский президент тоже поднимает довольно часто. На той же встрече с украинскими журналистами Александр Лукашенко в очередной раз повторил, что готов ввести миротворцев на Донбасс и взять под контроль участок украино-российской границы.


Изображение носит иллюстративный характер. Фото: arhano.ru

— Если вы хотите, чтобы мы закрыли границу 400 километров между Украиной и Россией, которая сейчас не контролируется властями Украины, мы закроем эту границу. Хоть для меня это большая проблема ввязываться в этот конфликт, но мы готовы ввести туда миротворцев, пограничников, войска, как хотите, но мы готовы закрыть этот участок границы, если будет согласие двух сторон, — сказал Лукашенко. — Мы будем вести себя на границе так, как договорятся две страны — Украина и Россия, — сказал Лукашенко.

Мы уже объясняли, что для введения миротворцев недостаточно согласия двух стран, есть ряд условий. Но шанс поднять эту тему и подтвердить свою готовность в разговоре с Владимиром Зеленским белорусский президент вряд ли упустит.

Также, вероятно, не обойдут в своем разговоре президенты и тему встречи в «нормандском» формате. В июле Зеленский, записал видеообращение к Владимиру Путину, предложив провести переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе в Минске.

«Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске», — предположил Владимир Зеленский.

Позже Эммануэль Макрон предложил провести встречу в «нормандском» формате в Париже. Но тема наверняка всплывет в разговоре двух президентов.

На чем ездить на работу

После разговоров о политике и экономике президенты могут обсудить, например, на чем ездить на работу. Недавно выяснилось, что Владимир Зеленский «виноват» в том, что белорусский президент не ездит на работу на велосипеде.

— Я же езжу на работу, стыдно даже, несколькими автомобилями. Меня всегда тянет к тому, чтобы сесть на электромотоцикл или велосипед и поехать на работу, но все испортил Зеленский. Президент Украины, когда его избрали, он сказал, что будет на велосипеде ездить, и я отказался от этой идеи, — рассказал десятиклассникам Александр Лукашенко.

Сам Владимир Зеленский перед выборами обещал, что, если станет президентом, сменит автомобильный кортеж на велосипед. Но в последнем интервью телеканалу «1+1» объяснил, что его идею не поддержала президентская служба безопасности.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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В украинском Житомире 3−4 октября проходит второй Форум регионов Беларуси и Украины. В пятницу, 4 октября, на Форуме выступят Александр Лукашенко и Владимир...
 
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