ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Анонс последнего выпуска «Экономики на пальцах» в видеоформате. Страх что-то менять, или Прогноз на будущее

03.10.2019 09:44 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Последний выпуск программы «Экономика на пальцах» в видеоформате появится в прямом эфире TUT.BY 3 октября в 15.25.

В дальнейшем аналитика от Сергея Чалого будет выходить на портале в виде текстовых материалов, подготовленных совместно с Ольгой Лойко.

Трансляция будет доступна на YouTube-канале TUT.BY.

У Сергея Чалого зародилось подозрение, что среди управленцев страной негласно, а может и гласно, родился новые консенсус, который кратко можно описать так: не будем ничего трогать в экономике глобально, потому, что страшно. Будем решать локальные проблемы, в надежде, что смерть предыдущей модели развития Беларуси пройдет «безболезненно».

Время уходит, суперпрофессиональное правительство готово действовать, но политической воли главы государства нет. Ее ждали после выборов 2015 года. Но, видимо, не дождутся после выборов в 2020 году.

По какому сценарию тогда пойдет развитие страны? Большая Эстония или большая Молдова? Есть ли в этом угроза суверенитету? Страна начнет распадаться на экономические анклавы в границах Беларуси, где будет теплиться какая-то жизнь, а окраина вымрет?

Ответить на эти вопросы и подвести итог потерянным годам в «Экономике на пальцах» 3 октября в 15.25 в прямом эфире TUT.BY попробует Сергей Чалый, а помогать ему будет главный редактор политико-экономического блока новостей портала Ольга Лойко.

Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции.

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В дальнейшем аналитика от Сергея Чалого будет выходить на портале в виде текстовых материалов, подготовленных совместно с Ольгой Лойко.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Посол Великобритании - о выборе страны, отношениях Беларуси с РФ и США, гомофобии и смертной казни
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика