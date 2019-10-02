Анонс последнего выпуска «Экономики на пальцах» в видеоформате. Страх что-то менять, или Прогноз на будущее

Источник материала: Tut.by

Последний выпуск программы «Экономика на пальцах» в видеоформате появится в прямом эфире TUT.BY 3 октября в 15.25.

В дальнейшем аналитика от Сергея Чалого будет выходить на портале в виде текстовых материалов, подготовленных совместно с Ольгой Лойко.

Трансляция будет доступна на YouTube-канале TUT.BY.

У Сергея Чалого зародилось подозрение, что среди управленцев страной негласно, а может и гласно, родился новые консенсус, который кратко можно описать так: не будем ничего трогать в экономике глобально, потому, что страшно. Будем решать локальные проблемы, в надежде, что смерть предыдущей модели развития Беларуси пройдет «безболезненно».

Время уходит, суперпрофессиональное правительство готово действовать, но политической воли главы государства нет. Ее ждали после выборов 2015 года. Но, видимо, не дождутся после выборов в 2020 году.

По какому сценарию тогда пойдет развитие страны? Большая Эстония или большая Молдова? Есть ли в этом угроза суверенитету? Страна начнет распадаться на экономические анклавы в границах Беларуси, где будет теплиться какая-то жизнь, а окраина вымрет?

Ответить на эти вопросы и подвести итог потерянным годам в «Экономике на пальцах» 3 октября в 15.25 в прямом эфире TUT.BY попробует Сергей Чалый , а помогать ему будет главный редактор политико-экономического блока новостей портала Ольга Лойко .

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