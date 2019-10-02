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Представитель ЕС Могерини и глава МИД Литвы Линкявичюс отменили свой визит в Беларусь
03.10.2019 10:15 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини отменила свой визит в Минск. Об этом сообщает
В связи с отменой визита Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини свой визит в Беларусь отменил и министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.
Информацию об этом TUT.BY подтвердила пресс-секретарь главы МИД Литвы Раса Якилайтене.
— Да, мы подтверждаем отмену визита главы МИД Литвы. Я не могу вам пояснить причины отмены визита, мы ждем пояснений, — сообщила Раса Якилайтене.
В МИД Беларуси пообещали прокомментировать ситуацию позже.
Также сообщается, что глава МИД Польши Яцек Чапутович также не приедет в Минск.
Напомним, ожидалось, что в мероприятиях по тематике Восточного партнерства примут участие Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, а также главы МИД стран-соседей и участников стран Восточного партнерства.
Кроме того, график Федерики Могерини
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В связи с этим отменил свой визит в Минск и министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс. Там он должен был участвовать во встрече министров «Восточного...
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