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Представитель ЕС Могерини и глава МИД Литвы Линкявичюс отменили свой визит в Беларусь

03.10.2019 10:15 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини отменила свой визит в Минск. Об этом сообщает Радио «Свобода». Эту информацию подтвердили также в МИД Литвы.


Фото: Reuters

В связи с отменой визита Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини свой визит в Беларусь отменил и министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

Информацию об этом TUT.BY подтвердила пресс-секретарь главы МИД Литвы Раса Якилайтене.

— Да, мы подтверждаем отмену визита главы МИД Литвы. Я не могу вам пояснить причины отмены визита, мы ждем пояснений, — сообщила Раса Якилайтене.

В МИД Беларуси пообещали прокомментировать ситуацию позже.

Также сообщается, что глава МИД Польши Яцек Чапутович также не приедет в Минск.

Напомним, ожидалось, что в мероприятиях по тематике Восточного партнерства примут участие Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, а также главы МИД стран-соседей и участников стран Восточного партнерства.

Кроме того, график Федерики Могерини позволял ей посетить форум «Минского диалога» по теме «Европейская безопасность: отойти от края пропасти», который пройдет в Минске 7−8 октября.

Ранее также сообщалось, что Могерини может прилететь в Минск для подписания соглашения об упрощении визового режима, которое позволит белорусам платить за «шенген» 35 евро.

 
Теги: Минск
 
 
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В связи с этим отменил свой визит в Минск и министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс. Там он должен был участвовать во встрече министров «Восточного...
 
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