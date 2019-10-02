Может ли «панелька» стать «ситихаусом»? Как сейчас выглядят многоэтажные дома в ЖК «Пирс»

Источник материала: realt.by

Компания «А-100 Девелопмент» объявила о старте продаж квартир в новых ситихаусах. Причем свободные квартиры есть во всех типах домов: панельном, монолитном, и сборном железобетонном. Мы съездили в ЖК «Пирс» чтобы посмотреть, как выглядит многоэтажная застройка в первом закрытом загородном квартале.

«А-100 Девелопмент» выставила на продажу квартиры уже в шести ситихаусах: двух монолитных, двух железобетонных, и двух панельных.

Из шести домов, где сейчас можно купить квартиру, два находятся на стадии отделки, два – на завершении «коробки», и два на стадии котлована. Отделывают сейчас один монолитный (№1.3 по генплану), и один сборный железобетонный (№1.1) ситихаусы. Они расположены друг напротив друга и создают своеобразный ансамбль. На площадке между двух домов скоро появятся уличные тренажеры, детская площадка, место отдыха и зона барбекю.

Сами ситихаусы, где сейчас трудятся над отделкой, уже начинают напоминать дома с рендеров компании. В экстерьерных решениях используются вентилируемые фасады и современная штукатурка.

Кстати, вакантных квартир в готовых двух домах практически не осталось. Рядом на этапе коробки стоит еще один «монолит». В нем есть около трети свободных квартир. А вот один из ситихаусов, в котором объявлен старт продаж, будет расположен напротив «монолита», но пока там только котлован. Эти два дома будут полностью повторять два готовых ситихауса, где трудятся над отделкой.

Самые необычные (если так можно сказать) для этого квартала ситихаусы будут находится на въезде в «Пирс». Это ансамбль из трех «панелек». Пока достраивают только первую из них, которая идет под номером 2.2 в генплане. Кстати, этот дом появился здесь всего лишь за пару месяцев. Когда мы приезжали в «Пирс» в прошлый раз, строители только начинали работы над первым этажом.

Пока не очень верится, что эта «коробка» в конце отделки должна выглядеть вот так.

А вот квартиры в этом доме расходятся как горячие пирожки. Старт продаж был относительно недавно, а свободных квартир осталось не более 40%. Напротив этого ситихауса начали возводить еще одну «панельку», в которой объявлен старт продаж. Цена за квадратный метр стартует с $1224.

Итого в ЖК «Пирс» остался только один дом, который еще не выставили на продажу. Это «панелька», которая будет третьей в ансамбле ситихаусов на въезде в «Пирс»

Фото: Павел Садовский

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