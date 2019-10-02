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Может ли «панелька» стать «ситихаусом»? Как сейчас выглядят многоэтажные дома в ЖК «Пирс»

03.10.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Компания «А-100 Девелопмент» объявила о старте продаж квартир в новых ситихаусах. Причем свободные квартиры есть во всех типах домов: панельном, монолитном, и сборном железобетонном. Мы съездили в ЖК «Пирс» чтобы посмотреть, как выглядит многоэтажная застройка в первом закрытом загородном квартале.

Может ли «панелька» стать «ситихаусом»? Как сейчас выглядят многоэтажные дома в ЖК «Пирс»

«А-100 Девелопмент» выставила на продажу квартиры уже в шести ситихаусах: двух монолитных, двух железобетонных, и двух панельных.

Может ли «панелька» стать «ситихаусом»? Как сейчас выглядят многоэтажные дома в ЖК «Пирс»
Кружками отмечены дома, где можно купить квартиру

Из шести домов, где сейчас можно купить квартиру, два находятся на стадии отделки, два – на завершении «коробки», и два на стадии котлована. Отделывают сейчас один монолитный (№1.3 по генплану), и один сборный железобетонный (№1.1) ситихаусы. Они расположены друг напротив друга и создают своеобразный ансамбль. На площадке между двух домов скоро появятся уличные тренажеры, детская площадка, место отдыха и зона барбекю.

Может ли «панелька» стать «ситихаусом»? Как сейчас выглядят многоэтажные дома в ЖК «Пирс»
Может ли «панелька» стать «ситихаусом»? Как сейчас выглядят многоэтажные дома в ЖК «Пирс»
Может ли «панелька» стать «ситихаусом»? Как сейчас выглядят многоэтажные дома в ЖК «Пирс»
Может ли «панелька» стать «ситихаусом»? Как сейчас выглядят многоэтажные дома в ЖК «Пирс»

Сами ситихаусы, где сейчас трудятся над отделкой, уже начинают напоминать дома с рендеров компании. В экстерьерных решениях используются вентилируемые фасады и современная штукатурка.

Может ли «панелька» стать «ситихаусом»? Как сейчас выглядят многоэтажные дома в ЖК «Пирс»
Может ли «панелька» стать «ситихаусом»? Как сейчас выглядят многоэтажные дома в ЖК «Пирс»
Может ли «панелька» стать «ситихаусом»? Как сейчас выглядят многоэтажные дома в ЖК «Пирс»
Может ли «панелька» стать «ситихаусом»? Как сейчас выглядят многоэтажные дома в ЖК «Пирс»
Может ли «панелька» стать «ситихаусом»? Как сейчас выглядят многоэтажные дома в ЖК «Пирс»

Кстати, вакантных квартир в готовых двух домах практически не осталось. Рядом на этапе коробки стоит еще один «монолит». В нем есть около трети свободных квартир. А вот один из ситихаусов, в котором объявлен старт продаж, будет расположен напротив «монолита», но пока там только котлован. Эти два дома будут полностью повторять два готовых ситихауса, где трудятся над отделкой.

Может ли «панелька» стать «ситихаусом»? Как сейчас выглядят многоэтажные дома в ЖК «Пирс»
Может ли «панелька» стать «ситихаусом»? Как сейчас выглядят многоэтажные дома в ЖК «Пирс»
Может ли «панелька» стать «ситихаусом»? Как сейчас выглядят многоэтажные дома в ЖК «Пирс»
Может ли «панелька» стать «ситихаусом»? Как сейчас выглядят многоэтажные дома в ЖК «Пирс»
Может ли «панелька» стать «ситихаусом»? Как сейчас выглядят многоэтажные дома в ЖК «Пирс»
Может ли «панелька» стать «ситихаусом»? Как сейчас выглядят многоэтажные дома в ЖК «Пирс»

Самые необычные (если так можно сказать) для этого квартала ситихаусы будут находится на въезде в «Пирс». Это ансамбль из трех «панелек». Пока достраивают только первую из них, которая идет под номером 2.2 в генплане. Кстати, этот дом появился здесь всего лишь за пару месяцев. Когда мы приезжали в «Пирс» в прошлый раз, строители только начинали работы над первым этажом.

Может ли «панелька» стать «ситихаусом»? Как сейчас выглядят многоэтажные дома в ЖК «Пирс»
Может ли «панелька» стать «ситихаусом»? Как сейчас выглядят многоэтажные дома в ЖК «Пирс»

Пока не очень верится, что эта «коробка» в конце отделки должна выглядеть вот так.

Может ли «панелька» стать «ситихаусом»? Как сейчас выглядят многоэтажные дома в ЖК «Пирс»
Может ли «панелька» стать «ситихаусом»? Как сейчас выглядят многоэтажные дома в ЖК «Пирс»

А вот квартиры в этом доме расходятся как горячие пирожки. Старт продаж был относительно недавно, а свободных квартир осталось не более 40%. Напротив этого ситихауса начали возводить еще одну «панельку», в которой объявлен старт продаж. Цена за квадратный метр стартует с $1224. 

Итого в ЖК «Пирс» остался только один дом, который еще не выставили на продажу. Это «панелька», которая будет третьей в ансамбле ситихаусов на въезде в «Пирс»

Фото: Павел Садовский

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Компания «А-100 Девелопмент» объявила о старте продаж квартир в новых ситихаусах. Причем свободные квартиры есть во всех типах домов: панельном, монолитном, и...
 
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