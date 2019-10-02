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«Меньше эмоций, больше профессионализма». Действует ли у нас презумпция добросовестности для бизнеса

03.10.2019 10:44 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Очередное заседание Совета по развитию предпринимательства проходит в Минске в четверг, касаясь самой больной темы: «Презумпция добросовестности как ключевой принцип взаимодействия государства и бизнеса». Первый вице-премьер Беларуси Александр Турчин призвал поговорить «с наименьшей эмоциональностью и наибольшим профессионализмом».


Александр Турчин. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Сегодня тема говорит сама за себя: презумпция добросовестности субъекта хозяйствования. Основной вопрос сегодня — правоприменительная практика. Не случайно заседание Совета проходит на базе Верховного суда. Суд ставит окончательную точку в тех или иных спорах в рамках уголовного дела. Прописать в законодательстве каждый случай, каждую ситуацию сложно. Поэтому важна правоприменительная практика, — подчеркнул Турчин.

Отмечая бурную дискуссию, возникшую после отмены самого проблемного для бизнеса 488 указа о лжепредпринимательской деятельности и замену его 33 статьей Налогового кодекса, в которой многие увидели угрозу реинкарнации проблемного указа, Турчин подчеркнул, что «государство делает серьезные шаги по либерализации бизнеса». Речь и об отмене 488 указа, и о либерализации с 1 июля многих статей Уголовного кодекса.

— В то же время в обществе возникают опасения, и, наверное, справедливые: бизнес-сообщество опасается, чтобы не было повторения тех негативных историй, которые были в недалеком прошлом, — признал первый вице-премьер.

Сегодня на заседании на Совете должны озвучить опасения экспертного сообщества, а также ожидают ответов представителей силового блока на вопросы, которые волнуют бизнес.

— Сегодня наш Совет — это люди, олицетворяющие элиту нашего бизнеса, за ними стоят многотысячные трудовые коллективы, которые платят налоги в бюджет и к ним надо обязательно прислушиваться, — заявил Турчин.

Он добавил, что предстоящий Пленум Верховного суда должен стать итогом работы по либерализации и закрепить и некоторые сегодняшние договоренности.

— У меня есть внутреннее чувство уверенности, что мы движемся в правильном направлении и эта работа является конструктивной, мы научились слышать друг друга, — резюмировал он.

Председатель Верховного суда Валентин Сукало напомнил, что, вводя в эксплуатацию новое здание Верховного суда, с главой государства договаривались, чтобы это был «центр юридической мысли в нашей стране».

- Говорят, что инициатором правоприменительной практики должен стать Верховный суд. Не отрицаю этого. Именно Верховный суд выносит решения именем государства, а решения пленума носят нормативный характер, — отметил Сукало.

Он рассказал о подготовке пленума Верховного суда по вопросам применения налогового и гражданского законодательства.

Задачу правоохранительных органов и судов Валентин Сукало обозначил афористично: «Обеспечить верховенство право не в ущерб экономическому росту».

 
Теги: Минск
 
 
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Очередное заседание Совета по развитию предпринимательства проходит в Минске в четверг, касаясь самой больной темы: «Презумпция добросовестности как ключевой...
 
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