Кого Витебщина выдвинула в сенаторы? Знакомьтесь

Источник материала: Tut.by

Стали известны имена восьми кандидатов, которых выдвинули от Витебщины в члены Совета Республики Национального собрания Беларуси седьмого созыва. Среди будущих сенаторов — в основном директора, есть также мэр и начальник облздрава.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Напомним, в выборах в Совет Республики рядовые избиратели не участвуют. Сенаторов избирают местные Советы депутатов: 8 человек от каждой области и 8 — от Минска. Еще 8 сенаторов назначает президент.

Итак, начнем сразу с тех, кто уже работает в Совете Республики и избирается повторно. Таких — трое.

Витебские чиновники считают, что областной центр в сенате может еще раз представить директор телерадиокомпании «Витебск» Елена Пантюхова .

. Лиозненский, Городокский, Шумилинский и Витебский районы выдвинули в сенат ректора Витебского медуниверситета, доктора медицинских наук Анатолия Щастного .

. От Оршанского и Дубровенского районов в «палату регионов» — так еще называют Совет Республики — выдвинут Юрий Деркач , начальник облздрава, доктор медицинских наук.

, начальник облздрава, доктор медицинских наук. А вот мэр Новополоцка Дмитрий Демидов , кандидат от Новополоцка и Россон, — новичок в избирательной кампании в сенат. (К слову, сейчас сенатором является его коллега из соседнего города — председатель Полоцкого райисполкома Николай Шевчук).

, кандидат от Новополоцка и Россон, — новичок в избирательной кампании в сенат. (К слову, сейчас сенатором является его коллега из соседнего города — председатель Полоцкого райисполкома Николай Шевчук). В верхнюю палату белорусского парламента также выдвинули начальника главного управления торговли и услуг облисполкома Ирину Левкович . За нее проголосовали в Бешенковичах, Сенно, Чашниках и Толочине.

. За нее проголосовали в Бешенковичах, Сенно, Чашниках и Толочине. Депутат облсовета, начальник региональной дирекции ОАО «Белагропромбанк» Олег Жингель может представить в сенате Глубокский, Докшицкий, Лепельский и Ушачский районы.

может представить в сенате Глубокский, Докшицкий, Лепельский и Ушачский районы. Кандидатуру гендиректора «Витебскоблдорстроя» Владимира Матвеева поддержали в Браславском, Миорском, Поставском и Шарковщинском районах.

поддержали в Браславском, Миорском, Поставском и Шарковщинском районах. Директор Полоцкого колледжа Витебского госуниверситета Татьяна Полушкина выдвинута от Полоцкого и Верхнедвинского районов.

Напомним, с 9 по 13 октября пройдет регистрация кандидатов в члены Совета Республики в Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов. Выборы членов Совета Республики состоятся по всей стране 7 ноября на совместных заседаниях депутатов местных Советов базового уровня путем тайного голосования.