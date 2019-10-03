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«Убежден, что все, о чем мы договоримся, обязательно будет исполнено». Лукашенко встретился с Зеленским

04.10.2019 11:14 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в украинский Житомир, где начались переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.


Как сообщает пресс-служба главы государства, Лукашенко также примет участие в пленарном заседании II Форума регионов Беларуси и Украины.

В аэропорту Зеленский встретил Лукашенко лично.

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Переговоры президентов проходят в здании Житомирской областной государственной администрации.

— Мы друг друга понимаем, — сказал Зеленский. — Мы очень близки, и мне действительно очень приятно, что между нашими странами нет границ. Наши люди дружны, люди ментально близкие, одинаковые, Как каждый украинец, я рад, что у нас такие хорошие отношения и хорошие соседи.

Лукашенко поблагодарил Зеленского от имени «всей огромной делегации», 500 человек, приехавшей «на близкую нам, можно сказать, родную землю».

— Между нами нет границ и нет кордонов. Мы действительно понимаем друг друга, языки наши близкие и понятные, — подчеркнул Лукашенко, отметив длительное заочное знакомство с нынешним президентом Украины.

— Почему-то убежден, что все, о чем мы договоримся, обязательно будет исполнено. Нам история предоставила такой шанс — договориться и исполнить во благо наших народов. Все проблемы, что есть у вас, мы переживаем вместе, — заверил президент Беларуси.

Зеленский поддержал Лукашенко и призвал «побольше договориться» — чтобы все выполнить.

 
Теги: знакомства
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в украинский Житомир, где начались переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
 
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