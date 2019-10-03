МИД предлагает Евросоюзу сократить время на прохождение границы

Источник материала: Tut.by

Министерство иностранных дел предлагает Евросоюзу сократить время на прохождение границы до часа. Об этом на консультациях в Минске заявил замминистра Олег Кравченко, передает пресс-служба ведомства.



Снимок из архива. Фото: Госпогранкомитет Беларуси

Представитель МИД предложил согласовать перечень количественных целевых индикаторов Восточного партнерства на ближайшие годы, которые важны для стран и конкретно для людей:

«Сокращение времени, требуемого для пересечения границы ЕС, до одного часа, создание определенного числа новых рабочих мест, сертификация Евросоюзом дополнительного количества предприятий-экспортеров в странах-партнерах», — передает слова Олега Кравченко пресс-служба МИД.

Он же подчеркнул важность наращивания сотрудничества в сфере управления границами, совершенствования таможенных процедур и сокращения времени на перемещение товаров через границу. По словам Кравченко, важно реализовать индикативный план Восточного партнерства для инвестирования в транспортную инфраструктуру, включая развитие цифровых транспортных коридоров.

В своем выступлении замминистра также напомнил, что Беларусь заинтересована в сертификации отечественных предприятий по стандартам ЕС для их доступа на европейский рынок. Нужно расширять включение предприятий стран-партнеров в производственные цепочки компаний из ЕС; сотрудничать в сферах стандартизации, метрологии, гармонизации и взаимного признания систем оценки соответствия товаров, упрощения процедур торговли.

Напомним, 4 октября в Минске проходят консультации в формате Беларусь — Евросоюз, посвященные перспективам инициативы «Восточное партнерство» после 2020 года.