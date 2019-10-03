БЕЛАЗ, музей космонавтики и очередь к пожарной машине. Как в Житомире проходил Форум регионов

Источник материала: Tut.by

В Житомире прошел второй Форум регионов Беларуси и Украины, где впервые встретились Александр Лукашенко и Владимир Зеленский . В городе такое событие вызвало небывалый ажиотаж: люди с детьми два дня приходили к драмтеатру имени Ивана Кочерги, где проходил Форум, чтобы сфотографироваться у белорусского БЕЛАЗа или даже «посмотреть на президентов».





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В центре города движение перекрыли в пятницу утром. Саму площадь у драмтеатра оцепили нацгвардейцы, проход был разрешен лишь через рамки и по спискам участников. Тех, кто шел на работу, отправляли в обход.





На площади перед драмтеатром на два дня форума выставили белорусскую и украинскую технику: комбайны, автобусы, троллейбусы, уборочную технику и многотонный БЕЛАЗ. Некоторые МАЗы можно было даже купить, о чем говорили таблички у них: «Лизинг, 12%».





В первый день Форума прошли официальные встречи, круглые столы делегаций двух стран, ярмарка продукции и «концерт дружбы». Также делегации посетили музей космонавтики им. Сергея Королева.



Фото: Житомирская областная администрация



Представитель украинской делегации слушает гимн Украины, который транслировали из зала заседания на экраны на улице

Во второй день выставка техники собрала в центре города немало местных жителей с детьми: «Меня сфотографируй в троллейбусе! Нет! Автобусе!» Возле пожарной машины МАЗ собралась самая большая очередь из детей, желающих сфотографироваться в кабине.





— У нас город совсем не курортный, никакой, если честно, и любое движение здесь — это событие. Поэтому сегодня так много людей сюда пришли. Кто-то — посмотреть на технику, а кто-то — даже на президентов, и нашего, и вашего. И пятница все-таки, так что люди еще подтянутся, в городе ведь ничего не происходит, — рассказывает Ирина, которая пришла на площадь с двумя детьми и супругом.





— Конечно, мы пришли сюда. У нас редко вообще что-то происходит, а такие большие гости вообще не приезжают, — рассказывают молодые люди, снимающие площадь. — Зеленский в Житомире был, может быть, один раз, а Лукашенко — вообще никогда. Так что для нас это и гордость, и праздник.





«Белорусские конфеты у нас безумно популярны»

Еще одной точкой притяжения житомирян в пятницу оказался первый в Украине фирменный магазин белорусских сладостей «Минчанка», открытие которого владелец подгадал специально под Форум регионов. В магазине продаются сладости пяти белорусских производителей: «Коммунарки», «Красного пищевика», «Берестейского пекаря», «Красного мозырянина» и «Спартака».





В пятницу вечером в небольшом магазине было не пробиться: местные жители килограммами скупали белорусские сладости.

Магазин — не результат встреч украинских и белорусских чиновников, а идея житомирского бизнесмена Максима Гацкого. Владелец магазина давно возит в Украину белорусские сладости, но открыть фирменный магазин решил лишь сейчас. И признается, что не ожидал такого эффекта.





— Это первый такой магазин в стране, но у нас амбициозные цели и в планах сетка таких магазинов по всей Украине. Мы являемся импортерами «Коммунарки», «Красного пищевика», «Берестейского пекаря», «Красного мозырянина» и «Спартака», и наша фирма находится в Житомире, и сами мы местные, мы решили открыть первый магазин в нашем городе. Но видя такой ажиотаж, я понимаю, что нам есть куда стремиться, — рассказал Максим.

Бизнесмен говорит, что идея открыть фирменный магазин белорусских сладостей была у него давно: он любит белорусские конфеты и давно их импортирует в страну, но до сих пор продавал их в Украине через оптовиков и дистрибьюторов.





— Я давно понимал, что можно продавать в десятки раз больше, если это будет фирменный магазин. По примеру «Рошен» в Украине, «Коммунарки», «Спартака» в Беларуси и «Аленки» в России. Мы решили совместить в одном магазине всех передовых белорусских производителей, тем более что их позиции по сладостям не пересекаются: у «Красного пищевика» очень классный зефир и мармелад, у «Коммунарки» и «Спартака» — конфеты и шоколад, у «Красного мозырянина» — пастила, — объясняет бизнесмен.