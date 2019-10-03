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«Напиши, что давал». Осужденный за дачу взятки брестский бизнесмен утверждает, что невиновен

04.10.2019 20:49 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Руководитель брестского транспортного предприятия Владимир Шурубейко получил 2 года ограничения свободы за дачу взятки. По мнению обвинения, он через посредника неоднократно передавал незаконные денежные вознаграждения сотрудникам областной Госинспекции по семеноводству, карантину и защите растений за ускоренное оформление грузов. Мужчина настаивает на своей невиновности и утверждает, что дело в отношении него было «полностью сфабриковано».


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Приговор Владимиру Шурубейко огласили летом этого года. Его признали виновным по ч.1 ст. 431 дача взятки и назначили два года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. По версии обвинения, бизнесмен неоднократно передавал через посредника — таможенного агента Г. — незаконные денежные вознаграждения сотрудникам областной Госинспекции по семеноводству, карантину и защите растений за ускоренное оформление грузов. Как рассказал TUT.BY осужденный, из материалов дела следует, что он передал госинспекторам взяток на сумму в 512 белорусских рублей.

С решением суда бизнесмен не согласился и подал жалобу, которую 4 октября рассмотрела судебная коллегия по уголовным делам Брестского областного суда. Он утверждал, что приговор был основан на предположениях и противоречивых показаниях свидетеля — того самого таможенного агента, который, согласно обвинению, и передавал взятки госинспекторам. По мнению Владимира Шурубейко, он его оговорил для того, чтобы самому избежать ответственности.

Бизнесмен сообщил, что занимается транспортным бизнесом, связанным с доставкой сельскохозяйственной продукции по Беларуси. Фитосанитарный контроль его грузы проходили оперативно, поэтому никакого экономического смысла давать взятки за их ускоренное оформление не было. С осужденными за коррупцию сотрудниками инспекции он не знаком, а вот с таможенным агентом действительно несколько раз встречался, но сугубо для решения трудовых вопросов. Деньги он ему передавал для оплаты работы и в качестве компенсации расходов, а не для того, чтобы тот передал их инспекторам.

— Хочу обратить внимание на то, что дело в отношении меня полностью сфабриковано, — сообщил в суде Владимир Шурубейко. — Сотрудники КГБ морально душили и меня и всех участников процесса, заставляя написать те сведения, которые им нужны. Мне они предложили оклеветать людей, которых я вообще не знал (трех сотрудников Госинспекции, которых впоследствии осудили за коррупцию — TUT.BY), написать такую же бумагу, как Г. (таможенный агент, который проходил свидетелем по делу — TUT.BY), о том, что якобы он давал взятки. Когда я им отказал, они мне сказали, что я отправлюсь в СИЗО и мне дадут другую статью, которая касается экономической деятельности. Пока я находился в СИЗО, управление департамента финансовых расследований два раза возбуждало уголовное дело в отношении двух подконтрольных мне фирм. Два раза от прокуратуры приходил отказ в возбуждении этих уголовных дел. Только после этого следователь начал ходить ко мне и брать у меня показания по этой взятке, которую я не давал. В нашей стране нет оправдательных приговоров, поэтому меня надо было в чем-то обвинить. Считаю несправедливым и неправильным приговор суда в отношении меня.

Защитник бизнесмена в суде подчеркнул, что в передаче взятки инспекторам был заинтересован не его подзащитный, а посредник — таможенный агент, так как чем быстрее он оформлялся груз, тем быстрее уходил домой. Более того, при добросовестном заявлении о содеянном посредник во взяточничестве освобождается от уголовной ответственности.

— Сотрудники КГБ мне говорили - напиши, что давал (взятку — TUT.BY) даже если не давал — ты же все равно освобождаешься от уголовной ответственности и пойдешь домой. А как я мог написать то чего не было. Я же не выдумщик, — рассказал TUT.BY Шурубейко.

Сроки экс-инспекторам

Трое бывших работников Госинспекции, которым, по данным следствия, передавали взятки, получили разные сроки. 32-летнего инспектора признали виновным по чч. 1,2 ст 430 (получение взятки повторно), ч.1 ст. 427 (служебный подлог) и назначили четыре с половиной года лишения свободы. Двух его коллег — в получении взятки и служебном подлоге. Одному дали три года лишения свободы, второго приговороили к «домашней химии». При этом всем запретили на 5 лет занимать юридически значимые должности в органах Государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений.

Двое осужденных на лишение свободы экс-инспекторов обжаловали приговор. Третий обратился к суду устно с просьбой сократить ему срок ограничения свободы, так как он признал свою вину, чистосердечно раскаялся, активно способствовал раскрытию преступления и уплатил доход, полученный преступным путем.

Прокуратура настаивала, что назначенные обвиняемым наказания справедливые, подчеркнув, что в материалах дела не имеется каких-либо объективных данных, свидетельствующих о том, что сотрудники КГБ применяли в отношении обвиняемых «непозволенные методы ведения уголовного процесса».

Судебная коллегия по уголовным делам приняла решение оставить без изменений приговор бизнесмену и двум экс-госинспекторам. Третьему срок сократили до двух с половиной лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

 
 
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Вместе с ним сроки получили три сотрудника областной Госинспекции по семеноводству.
 
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