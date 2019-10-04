Нужен везде, где живут люди: выбираем водонагреватель

Электрические водонагреватели используются в квартирах, домах, других помещениях для нагрева воды и долгого сохранения ее в горячем состоянии.

Эти приборы удобны тем, что способны обеспечить горячей водой в неограниченном количестве при отсутствии системы ГВС. Бывают разных объемов и форм: вертикальные, горизонтальные, для установки над раковиной или под ней.

Виды электрических водонагревателей

Могут быть проточными и накопительными. Прежде чем покупать электрический водонагреватель, нужно учесть объем воды, который нужно нагревать, и назначение прибора. Например, для мытья посуды на кухне подойдет небольшой проточный агрегат, а для душа на даче – объемный бойлер.

Проточный электрический водонагреватель

Представляют собой компактный пластиковый контейнер, снабженный нагревательными элементами. Проходя через ТЭН, вода нагревается до нужной температуры и долго сохраняется в таком состоянии. Температура устанавливается специальным регулятором, а на нагрев уходит до двух минут.

Проточными называются потому, что вода потоком поступает в резервуар, не накапливаясь в нем. При открытии крана включается ТЭН и начинает ее нагревать, при закрытии – процесс останавливается. В числе преимуществ:

Прибор небольшой по размеру, занимает мало места;

Его легко установить и использовать;

Вода согревается очень быстро;

Сделан из антикоррозийного материала;

Не образует накипи;

Экономичен, не использует много электричества;

Имеет доступную цену.

Накопительный водонагреватель

Представляет собой большой бак (бойлер), в котором накапливается вода. Принцип работы агрегата – в том, что в нем электроэнергия преобразуется в тепло, благодаря чему вода нагревается и долгое время сохраняется горячей. Резервуар изготовлен из нержавеющей стали, надежен и долговечен. В числе преимуществ:

Может быть разных размеров (от 30 до 60 и более литров);

Может иметь не один, а два нагревательных элемента, и поэтому более эффективен;

Обеспечивает горячей водой в неограниченном количестве дома, не подключенные к системному горячему водоснабжению.