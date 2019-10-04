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Нужен везде, где живут люди: выбираем водонагреватель

04.10.2019 20:44 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Электрические водонагреватели используются в квартирах, домах, других помещениях для нагрева воды и долгого сохранения ее в горячем состоянии.

Эти приборы удобны тем, что способны обеспечить горячей водой в неограниченном количестве при отсутствии системы ГВС. Бывают разных объемов и форм: вертикальные, горизонтальные, для установки над раковиной или под ней.

Виды электрических водонагревателей

Могут быть проточными и накопительными. Прежде чем покупать электрический водонагреватель, нужно учесть объем воды, который нужно нагревать, и назначение прибора. Например, для мытья посуды на кухне подойдет небольшой проточный агрегат, а для душа на даче – объемный бойлер.

Проточный электрический водонагреватель

Представляют собой компактный пластиковый контейнер, снабженный нагревательными элементами. Проходя через ТЭН, вода нагревается до нужной температуры и долго сохраняется в таком состоянии. Температура устанавливается специальным регулятором, а на нагрев уходит до двух минут.

Проточными называются потому, что вода потоком поступает в резервуар, не накапливаясь в нем. При открытии крана включается ТЭН и начинает ее нагревать, при закрытии – процесс останавливается. В числе преимуществ:

  • Прибор небольшой по размеру, занимает мало места;
  • Его легко установить и использовать;
  • Вода согревается очень быстро;
  • Сделан из антикоррозийного материала;
  • Не образует накипи;
  • Экономичен, не использует много электричества;
  • Имеет доступную цену.

Накопительный водонагреватель

Представляет собой большой бак (бойлер), в котором накапливается вода. Принцип работы агрегата – в том, что в нем электроэнергия преобразуется в тепло, благодаря чему вода нагревается и долгое время сохраняется горячей. Резервуар изготовлен из нержавеющей стали, надежен и долговечен. В числе преимуществ:

  • Может быть разных размеров (от 30 до 60 и более литров);
  • Может иметь не один, а два нагревательных элемента, и поэтому более эффективен;
  • Обеспечивает горячей водой в неограниченном количестве дома, не подключенные к системному горячему водоснабжению.

Статья написана по материалам https://www.teplodvor.by/shop/vodonagrevateli/elekricheskie/.

 
 
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Электрические водонагреватели используются в квартирах, домах, других помещениях для нагрева воды и долгого сохранения ее в горячем состоянии.
 
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