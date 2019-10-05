Как в шпионских фильмах. Видео передачи Украине осужденного за шпионаж Павла Шаройко

Источник материала: Tut.by

Видео освобождения Павла Шаройко опубликовала Радио «Свобода» .

Микроавтобус, на котором привезли Шаройко остановился у границы Беларуси и Украины. Шаройко вышел в клетчатыми баулами и пересек границу Украины, где его уже ожидал автомобиль.

4 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил , что в Беларуси помиловали осужденного за шпионаж Павла Шаройко.

Днем ранее стало известно, что районный суд Чернигова освободил из-под стражи белоруса Юрия Политику, которого в Украине обвиняют в сборе секретной информации в пользу «неустановленного государственного органа Беларуси».

«Обмен шпионами» произошел накануне встречи президентов Беларуси и Украины в Житомире.

Дело Шаройко

Украинского журналиста Павла Шаройко осудили в Беларуси на 8 лет лишения свободы за шпионаж. Как сообщил КГБ Беларуси, Шаройко является кадровым сотрудником главного управления разведки Министерства обороны Украины и был задержан при проведении агентурной акции с поличным. По данным КГБ, в стране он создал агентурную сеть из числа граждан Беларуси, которые за денежное вознаграждение выполняли его задание по сбору сведений разведывательного характера в военно-политической сфере.

Павел Шаройко рассказал , что координацию его разведывательной деятельности осуществлял сотрудник главного управления разведки Министерства обороны Украины Игорь Скворцов, действовавший под прикрытием должности советника посольства Украины в Беларуси. За деятельность, не совместимую с дипломатическим статусом, Игорь Скворцов объявлен персоной нон грата.