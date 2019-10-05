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Как в шпионских фильмах. Видео передачи Украине осужденного за шпионаж Павла Шаройко
05.10.2019 10:37 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Видео освобождения Павла Шаройко опубликовала
Микроавтобус, на котором привезли Шаройко остановился у границы Беларуси и Украины. Шаройко вышел в клетчатыми баулами и пересек границу Украины, где его уже ожидал автомобиль.
4 октября президент Украины Владимир Зеленский
Днем ранее стало известно, что районный суд Чернигова
«Обмен шпионами» произошел накануне встречи президентов Беларуси и Украины в Житомире.
Дело Шаройко
Украинского журналиста Павла Шаройко осудили в Беларуси на 8 лет лишения свободы за шпионаж. Как
Павел Шаройко
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Микроавтобус, на котором привезли Шаройко остановился у границы Беларуси и Украины. Шаройко вышел в клетчатыми баулами и пересек границу Украины, где его уже...
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