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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (30 сентября — 6 октября 2019 года)
05.10.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Тенденции
Цены
Аренда
С наступлением осени рынок съемного жилья
Перепись
Стартовала перепись населения в Беларуси, и она продлится до 30 октября. Зампредседателя Национального статистического комитета Жанна Василевская
Строительство
Об агрогородке Новоселье мы писали уже несколько раз. В основном новости касались того, что жильцы все никак не могли дождаться ключей от своих квартир. И вот недавно стало известно, что 11 сентября УКС Минского района вручил первые ключи новоселам. Мы
«МАПИД» продолжает застраивать Лошицу-9. В Микрорайоне должно появиться 16 жилых высоток. Наиболее интересные — «панельки-колодцы» №№ 12, 13 и 14. Из трех практически круглых домов один уже полностью сдан.
Компания «А-100 Девелопмент» объявила о старте продаж квартир в новых ситихаусах. Причем свободные квартиры есть во всех типах домов: панельном, монолитном, и сборном железобетонном. Мы съездили в ЖК «Пирс» чтобы
Кстати, столичные власти
В Лошице готовят площадку под новые микрорайоны. Сейчас здесь строят дороги.
Возле пр. Дзержинского
Деньги
Долги белорусов по кредитам взяли очередную психологическую отметку. На 1 сентября население задолжало банкам 13 миллиардов 72 миллиона рублей, сообщает Нацбанк. В расчеты включили потребительские кредиты, займы на покупку авто, карты рассрочки и прочее. Задолженность белорусов по кредитам на недвижимость
Несмотря на все это, банки продолжают снижать ставки и пытаются привлекать людей к заимствованию денег. Так «БТА Банк» начал
Зарубежная недвижимость
Шкловский завод газетной бумаги
Регионы
На первичном рынке регионов выбор застройщиков не так уж и велик. Купить квартиру в новостройке в Гомеле можно у двух местных крупнейших застройщиков: УКСа г. Гомеля и Гомельского ДСК. Мы
Дачи и частные дома
У апошнія дзесяцігоддзі вёскі Беларусі няўхільна паміраюць. Звыклы для продкаў хутарскі лад жыцця саступае магчымасцям і спакусам гарадоў. Аднак многія гараджане з цягам часу, наадварот, пакідаюць гарады дзеля свайго дома з садам і больш цесных зносінаў з прыродай. Ці ёсць у беларускіх вёсак шанец на адраджэнне і якія перавагі ў сялянскага ладу жыцця? Сваім меркаваннем з Realt.by
Коммерческая недвижимость
Бизнес-центр на Октябрьской площади в Минске
Государство
Минчане, проживающие по ул. Кнорина, опубликовали электронную петицию с просьбой убрать «Табакерку». В тексте петиции были названы 3 причины, почему установленный киоск именно в этом месте мешает горожанам и автомобилистам. И администрация Первомайского района
Жилье и инфраструктура
В этом году в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники в общежития заселили более 70 процентов первокурсников. Всем, кто еще нуждается в жилье, в вузе обещают помочь в течение октября. Пока же тем студентам первого курса, которые снимают комнаты или квартиры, БГУИР
ЖКХ
Какими будут «жировки» будущего? Как будут проходить собрания жильцов через 5−10 лет? И, наконец, удастся ли с помощью технологий сократить расходы на содержание жилого дома?
Иногда совершенно случайно встречаются люди, которые надолго остаются в памяти. Сегодня мы расскажем именно о таком человеке — талантливом враче, которая лечила Петра Машерова и Федора Сурганова. Она 15 лет консультировала реанимационное отделение больницы и ходила с визитами к самым тяжелым пациентам. Ее зовут Екатерина Денисовна Казаченко, и она 73 года живет в доме, который давно определили под снос. И она
Офтоп
В штате Мэриленд, в США, состоялся один из самых грандиозных переездов. Житель штата
Редакция Realt.by
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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (30 сентября — 6 октября 2019 года)
Власти одобрили много новых строек, производства продолжают банкротиться, а люди — брать кредиты. Все самое интересное за прошедшую неделю здесь.
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