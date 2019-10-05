﻿ Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (30 сентября — 6 октября 2019 года). 21.by
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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (30 сентября — 6 октября 2019 года)

05.10.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Тенденции

Цены

Индекс цен на квартиры в Минске вырос на 0,3% и составил 1371 $/м2. С начала года квадратный метр жилья в белорусской столице подорожал в среднем на $50. В начале сентября цены на первичном рынке демонстрировали небольшое снижение, но вторая половина месяца проходит под знаком роста цен. Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю на 0,2% и составила 1310 $/м2.

Аренда

С наступлением осени рынок съемного жилья начал приходить в себя после студенческого ажиотажа, но цены на аренду квартир продолжили расти. Количество запросов по поиску съемного жилья за месяц сократилось на 18,2%, но это по-прежнему довольно высокий уровень спроса. По опыту прошлых лет уже к декабрю спрос будет составлять лишь половину от пикового уровня в конце лета. В сентябре предложение заметно поредело — после ажиотажа рынок просто не успел пополниться новыми объектами. Как результат, количество свободных квартир за месяц сократилось на 14,9%. Больше всего поредел сегмент 1-комнатных квартир, не досчитавшийся по сравнению с августом каждой пятой квартиры.

Перепись

Стартовала перепись населения в Беларуси, и она продлится до 30 октября. Зампредседателя Национального статистического комитета Жанна Василевская пояснила, почему не стоит ничего бояться и как отвечать на вопросы переписчика.

Строительство

Об агрогородке Новоселье мы писали уже несколько раз. В основном новости касались того, что жильцы все никак не могли дождаться ключей от своих квартир. И вот недавно стало известно, что 11 сентября УКС Минского района вручил первые ключи новоселам. Мы побывали на второй очереди приемки квартир.

«МАПИД» продолжает застраивать Лошицу-9. В Микрорайоне должно появиться 16 жилых высоток. Наиболее интересные — «панельки-колодцы» №№ 12, 13 и 14. Из трех практически круглых домов один уже полностью сдан. Посмотрите на необычные планировки квартир, которые получились у застройщика. А «Си-Трейдинг» предложил новую партию квартир в доме в Копище. Метр «однушек» подорожал на 100 рублей.

Компания «А-100 Девелопмент» объявила о старте продаж квартир в новых ситихаусах. Причем свободные квартиры есть во всех типах домов: панельном, монолитном, и сборном железобетонном. Мы съездили в ЖК «Пирс» чтобы посмотреть, как выглядит многоэтажная застройка в первом закрытом загородном квартале.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (30 сентября — 6 октября 2019 года)

Кстати, столичные власти утвердили проект застройки квартала у площади Победы. Поэтому "А-100 Девелопмент" скоро приступит и к первой своей стройке в городе. Зато за «Воротами Минска» жилых домов не будет. Город поставил точку в давнем споре с застройщиком и жителями. При этом, уплотнение района «Ковальской Слободы» разрешили.

В Лошице готовят площадку под новые микрорайоны. Сейчас здесь строят дороги. Смотрим, как все выглядит сверху. 

Возле пр. Дзержинского могут появиться несколько зданий для Минюста.

Деньги

Долги белорусов по кредитам взяли очередную психологическую отметку. На 1 сентября население задолжало банкам 13 миллиардов 72 миллиона рублей, сообщает Нацбанк. В расчеты включили потребительские кредиты, займы на покупку авто, карты рассрочки и прочее. Задолженность белорусов по кредитам на недвижимость также побила рекорд и составляет 7 миллиардов 836 миллионов рублей.

Несмотря на все это, банки продолжают снижать ставки и пытаются привлекать людей к заимствованию денег. Так «БТА Банк» начал выдавать займы на покупку квартир, со ставкой — 9,5% годовых на весь срок кредитования. А Беларусбанк с 1 октября снова снизил проценты по кредитам на недвижимость для всех.

Зарубежная недвижимость

Шкловский завод газетной бумаги отправил в Японию партию каркасно-щитовых домов. В рамках контракта завод осуществил поставку двух каркасно-щитовых домов для базы отдыха.

Регионы

На первичном рынке регионов выбор застройщиков не так уж и велик. Купить квартиру в новостройке в Гомеле можно у двух местных крупнейших застройщиков: УКСа г. Гомеля и Гомельского ДСК. Мы узнали, какие актуальные предложения есть сейчас и как обстоят дела на рынке в целом. А еще мы выяснили, как могилевчане выбирают район города для покупки жилья.

Дачи и частные дома

У апошнія дзесяцігоддзі вёскі Беларусі няўхільна паміраюць. Звыклы для продкаў хутарскі лад жыцця саступае магчымасцям і спакусам гарадоў. Аднак многія гараджане з цягам часу, наадварот, пакідаюць гарады дзеля свайго дома з садам і больш цесных зносінаў з прыродай. Ці ёсць у беларускіх вёсак шанец на адраджэнне і якія перавагі ў сялянскага ладу жыцця? Сваім меркаваннем з Realt.by падзяліўся жыхар ЗША Аляксей Міхневіч, які будуе на Валожыншчыне ўласную сядзібу і цэлую гаспадарку для вытворчасці прадуктаў.


Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (30 сентября — 6 октября 2019 года)

Коммерческая недвижимость

Бизнес-центр на Октябрьской площади в Минске обзавелся колоннами. А вот строительство другого объекта так и не возобновилось. Компания «Минск Принцесс Отель», подконтрольная турецкому холдингу «Ирада», не смогла вовремя достроить развлекательный объект на месте кинотеатра «Современник» по улице Харьковской. Работы там не ведут уже несколько лет. Участок могут изъять. Зато у нас скоро появится современный кинотеатр: и не обычный, а самый большой IMAX-кинотеатр в СНГ.

Государство пытается продать недвижимость «МЗОРа» и «Витязя». А под Фаниполем продают целый производственный корпус с офисом за $ 6,7 млн.

Минчане, проживающие по ул. Кнорина, опубликовали электронную петицию с просьбой убрать «Табакерку». В тексте петиции были названы 3 причины, почему установленный киоск именно в этом месте мешает горожанам и автомобилистам. И администрация Первомайского района пошла навстречу людям, демонтировав киоск.

Жилье и инфраструктура

В этом году в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники в общежития заселили более 70 процентов первокурсников. Всем, кто еще нуждается в жилье, в вузе обещают помочь в течение октября. Пока же тем студентам первого курса, которые снимают комнаты или квартиры, БГУИР выделит разовую материальную помощь в размере 50 рублей.

ЖКХ

Какими будут «жировки» будущего? Как будут проходить собрания жильцов через 5−10 лет? И, наконец, удастся ли с помощью технологий сократить расходы на содержание жилого дома? Читайте здесь.

Иногда совершенно случайно встречаются люди, которые надолго остаются в памяти. Сегодня мы расскажем именно о таком человеке — талантливом враче, которая лечила Петра Машерова и Федора Сурганова. Она 15 лет консультировала реанимационное отделение больницы и ходила с визитами к самым тяжелым пациентам. Ее зовут Екатерина Денисовна Казаченко, и она 73 года живет в доме, который давно определили под снос. И она рассказала нам много интересного.

Офтоп

В штате Мэриленд, в США, состоялся один из самых грандиозных переездов. Житель штата перевез старинный особняк в другой город по воде.

Редакция Realt.by

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Власти одобрили много новых строек, производства продолжают банкротиться, а люди — брать кредиты. Все самое интересное за прошедшую неделю здесь.
 
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