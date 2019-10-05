Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (30 сентября — 6 октября 2019 года)

Тенденции

Цены

Индекс цен на квартиры в Минске вырос на 0,3% и составил 1371 $/м2. С начала года квадратный метр жилья в белорусской столице подорожал в среднем на $50. В начале сентября цены на первичном рынке демонстрировали небольшое снижение, но вторая половина месяца проходит под знаком роста цен. Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю на 0,2% и составила 1310 $/м2.

Аренда

С наступлением осени рынок съемного жилья начал приходить в себя после студенческого ажиотажа, но цены на аренду квартир продолжили расти. Количество запросов по поиску съемного жилья за месяц сократилось на 18,2%, но это по-прежнему довольно высокий уровень спроса. По опыту прошлых лет уже к декабрю спрос будет составлять лишь половину от пикового уровня в конце лета. В сентябре предложение заметно поредело — после ажиотажа рынок просто не успел пополниться новыми объектами. Как результат, количество свободных квартир за месяц сократилось на 14,9%. Больше всего поредел сегмент 1-комнатных квартир, не досчитавшийся по сравнению с августом каждой пятой квартиры.

Перепись

Стартовала перепись населения в Беларуси, и она продлится до 30 октября. Зампредседателя Национального статистического комитета Жанна Василевская пояснила , почему не стоит ничего бояться и как отвечать на вопросы переписчика.

Строительство

Об агрогородке Новоселье мы писали уже несколько раз. В основном новости касались того, что жильцы все никак не могли дождаться ключей от своих квартир. И вот недавно стало известно, что 11 сентября УКС Минского района вручил первые ключи новоселам. Мы побывали на второй очереди приемки квартир.

«МАПИД» продолжает застраивать Лошицу-9. В Микрорайоне должно появиться 16 жилых высоток. Наиболее интересные — «панельки-колодцы» №№ 12, 13 и 14. Из трех практически круглых домов один уже полностью сдан. Посмотрите на необычные планировки квартир, которые получились у застройщика. А «Си-Трейдинг» предложил новую партию квартир в доме в Копище. Метр «однушек» подорожал на 100 рублей.