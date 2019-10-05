«Приходят с желанием хайпануть». ЦИК вынес около 30 предупреждений за нарушения при сборе подписей

Источник материала: Tut.by

Около 30 потенциальных кандидатов в депутаты получили предупреждения за нарушения в ходе сбора подписей. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» заместитель председателя ЦИК Вадим Ипатов

— Есть отдельные нарушения. Но я бы не говорил, что они являются какими-то массовыми. Хотя уже около 30 предупреждений объявлены инициативным группам или конкретным выдвиженцам.

Замглавы ЦИК отметил, что в случае повторных нарушений избирательного законодательства, эти люди могу быть не зарегистрированы кандидатами в депутаты. Он напомнил, что предвыборные пикеты должны иметь одну цель — сбор подписей. И предупреждения выносятся за нарушение этой нормы.

Ссылаясь на опыт предыдущих избирательных кампаний, Ипатов отметил, что есть и такие участники, цель которых — не регистрация в качестве кандидата. Они хоть и собирают подписи, но не сдают их в ЦИК.

— Возникает вопрос, для чего они вступали в эту избирательную кампанию? — заявил замглавы ЦИК и отметил, что такие люди, как правило, приходят «с желанием хайпануть, это сегодня модно».

— В этой ситуации выдуманные флешмобы, например, запустить в космос подписные листы или отправить их на дно океана или сжечь или съесть их, во-первых, это неуважение к избирателю прежде всего, а во-вторых, это нарушение порядка пикетирования.

За подобные действия наступает административная ответственность, напомнил Ипатов.

— Потом эти люди могут сказать, что к ним применяются какие-то меры, которые нарушают демократический процесс выборов, — отметил Ипатов.