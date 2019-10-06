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«Есть угроза потери суверинитета Беларуси». Оппозиция провела митинг на площади Свободы в Минске

07.10.2019 01:27 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На площади Свободы в Минске в воскресенье, 6 октября, оппозиция провела митинг. Его участники выступали за независимость Беларуси и честные парламентские выборы. В митинге участвовало, по разным оценкам, от нескольких десятков до 350 человек.


Фото: facebook.com/marina.adamovich.3

Оппозиция смогла провести митинг на площади Свободы благодаря тому, что здесь был запланирован предвыборный пикет Валентина Троцкого, кандидата на парламентские выборы-2019 от незарегистрированной Белорусской социал-демократической партии «Народная Грамада».

«Тема независимости очень важна. Но в стране огромное количество внутренних проблем», — заявил накануне митинга лидер партии «Народная Грамада» Николай Статкевич.


Фото: facebook.com/alena.talstaya.1

— Принимаю участие в этих выборах только для того, чтобы донести до наших людей, что сейчас есть угроза потери суверенитета Беларуси, — сказала собравшимся активистка Наталья Стрельченко из Дубровно. — Как это отразиться на нашем будущем, на наших детях? Я прекрасно знаю, что в Беларуси нет честных выборов. Я знаю, что наших депутатов не выбирают, а их назначают. Я знаю, что людей запугивают.

Наталья Стрельченко заявила, что отказывается участвовать в выборах. По ее мнению, результат голосования по ее избирательному участку заранее известен. «Считаю, что другие кандидаты в депутаты также должны отказаться от своего участия в выборах.

Некоторые активисты партии «Народная грамада» так и сделали, они заявили, что прекращают участие в парламентских выборах, «которые окончательно превратились в цирк», и сожгли удостоверения о регистрации членов инициативных групп. Как сообщается, так поступили около 30 человек.

Среди участников митинга также были Павел Северинец (партия БХД), Илларион Трусов («Малады Фронт»), Максим Винярский (Европейская Беларусь), Нина Багинская, представители инициативы «Матери 328». 

Как говорится на сайте "Народнай грамады", после акции был задержан блогер Сергей Тихановский. О других задержанных не сообщается.

 
Теги: Минск
 
 
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На площади Свободы в Минске в воскресенье, 6 октября, оппозиция провела митинг. Его участники выступали за независимость Беларуси и честные парламентские выборы.
 
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