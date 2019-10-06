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Хан: Визит Могерини не состоялся, потому что президента не было в стране

07.10.2019 07:42 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Отмена визита в Минск верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини никак не повлияет на дружеские отношения Беларуси и ЕС. Об этом в интеревью телеканалу ОНТ заявил член Еврокомиссии по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан.


— К сожалению, визит не состоялся, потому что президент Беларуси (4 октября Александр Лукашенко находился в Житомире на Втором форуме регионов Беларуси и Украины — прим. TUT.BY) тоже находится не в стране, — рассказал Йоханнес Хан.

Он еще раз подчеркнул, что не было никаких серьезных причин для отмены визита, «просто физически его невозможно было совершить».

— В любом случае это [отмена визита] никак не повлияет на дружеские отношения Беларуси и Европейского союза, и я надеюсь, что у них даже появится положительная динамика в ближайшее время, — добавил Хан.

При этом он отметил, что надеется, что визовое соглашение будет подписано, как и соглашение о приоритетах партнерства между ЕС и Беларусью.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, а также главы МИД Польши, Литвы и Латвии не приедут в Минск, где должны были принять участие в мероприятиях высокого уровня по тематике Восточного партнерства.

В представительстве ЕС в Беларуси позже пояснили, что Федерика Могерини отменила свой визит в Минск «из-за ряда изменений в повестке дня».

Позже стало известно, что встреча глав МИД Восточного партнерства и стран-соседей в Минске перенесена на 2020 год. Встреча пройдет в новом составе: как известно, Федерика Могерини дорабатывает последний месяц на посту главного дипломата Евросоюза. Ее преемником называют испанского дипломата Жозепа Бореля. В случае победы на голосовании в Европарламенте Борель начнет работу с 1 ноября 2019 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Отмена визита в Минск верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини никак не повлияет на дружеские отношения...
 
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