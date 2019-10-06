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Хан: Визит Могерини не состоялся, потому что президента не было в стране
07.10.2019 07:42 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Отмена визита в Минск верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини никак не повлияет на дружеские отношения Беларуси и ЕС. Об этом в интеревью телеканалу
— К сожалению, визит не состоялся, потому что президент Беларуси (4 октября Александр Лукашенко находился в Житомире на Втором форуме регионов Беларуси и Украины — прим. TUT.BY) тоже находится не в стране, — рассказал Йоханнес Хан.
Он еще раз подчеркнул, что не было никаких серьезных причин для отмены визита, «просто физически его невозможно было совершить».
— В любом случае это [отмена визита] никак не повлияет на дружеские отношения Беларуси и Европейского союза, и я надеюсь, что у них даже появится положительная динамика в ближайшее время, — добавил Хан.
При этом он отметил, что надеется, что визовое соглашение будет подписано, как и соглашение о приоритетах партнерства между ЕС и Беларусью.
Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, а также главы МИД Польши,
В представительстве ЕС в Беларуси позже
Позже стало известно, что встреча глав МИД Восточного партнерства и стран-соседей в Минске
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Отмена визита в Минск верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини никак не повлияет на дружеские отношения...
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