ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Золотовалютные резервы Беларуси в сентябре снизились на 60,1 млн долларов

07.10.2019 09:30 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Международные резервные активы Беларуси на 1 октября 2019 года, по предварительным данным, составили 8,831 млрд долларов (в эквиваленте), сообщила пресс-служба Нацбанка.


Фото: Reuters

За сентябрь золотовалютные резервы снизились на 60,1 млн долларов (на 0,7%) после роста в августе на 263,1 млн долларов (на 3%).

С начала года резервы выросли на 23,4%.

В сентябре снижение резервов обусловлено плановым исполнением правительством и Нацбанком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 355 млн долларов.

Поддержанию уровня золотовалютных резервов способствовали покупка Нацбанком валюты на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи; поступление средств от продажи Минфином облигаций, номинированных в иностранной валюте, и поступление валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты.

Нынешний уровень резервов, отмечают эксперты, обеспечивает уровень, необходимый для поддержания финансовой стабильности в стране. Минимальный рекомендуемый МВФ критерий — ЗВР должны покрывать два месяца импорта. По другим критериям речь идет о трех месяцах импорта. В месяц Беларусь импортирует товаров примерно на 3,5 млрд долларов.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2019 год, объем международных резервных активов на 1 января 2020 года должен составить не менее 7,1 млрд долларов.

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международные резервные активы Беларуси на 1 октября 2019 года, по предварительным данным, составили 8,831 млрд долларов (в эквиваленте), сообщила пресс-служба...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Хан: Визит Могерини не состоялся, потому что президента не было в стране
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
07.10.2019
Полесская правда
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • длинные женские перчатки в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика