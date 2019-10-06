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Золотовалютные резервы Беларуси составили $8,8 млрд

07.10.2019 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Золотовалютные резервы Беларуси составили ,8 млрд

Международные резервные активы Беларуси на 1 октября, по предварительным данным, составили $8 млрд 830,9 млн (в эквиваленте), сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка.

За сентябрь золотовалютные резервы снизились на $60,1 млн (на 0,7%) после роста в августе на $263,1 млн (на 3%).

«Снижение уровня международных резервных активов по итогам сентября обусловлено плановым погашением правительством и Национальным банком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму порядка $355 млн», — отметили в Нацбанке.

Поддержанию уровня золотовалютных резервов в сентябре способствовали поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, покупка иностранной валюты Национальным банком на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи, поступление средств от продажи Министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2019 год, объем международных резервных активов на 1 января 2020 года должен составить не менее $7,1 млрд.

https://www.belta.by/

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Международные резервные активы Беларуси на 1 октября, по предварительным данным, составили $8 млрд 830,9 млн (в эквиваленте), сообщили БЕЛТА в управлении информации и...
 
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