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Лукашенко пожелал Путину «крепкого здоровья, добра и поддержки единомышленников»
07.10.2019 10:04 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
— Ваши последовательные усилия, огромный труд и самоотдача лежат в основе значимых успехов, которых добилась Россия в построении мощной и независимой державы. Вы по праву принадлежите к числу мировых лидеров современности, пользуетесь большим авторитетом и влиянием на международной арене, — говорится в поздравлении.
Лукашенко уверен, что углубление интеграции в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза послужит дальнейшему развитию экономик двух стран и росту благосостояния граждан, станет весомым вкладом в обеспечение безопасности и стабильности на евразийском пространстве.
Также белорусский президент пожелал российскому коллеге «крепкого здоровья, добра, поддержки единомышленников и успехов в реализации намеченных планов».
Владимиру Путину 7 октября исполнилось 67 лет. Накануне своего дня рождения он
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- Вы по праву принадлежите к числу мировых лидеров современности, пользуетесь большим авторитетом и влиянием на международной арене, - говорится в поздравлении.
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