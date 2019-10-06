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Лукашенко пожелал Путину «крепкого здоровья, добра и поддержки единомышленников»

07.10.2019 10:04 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.


Фото: пресс-служба президента России

— Ваши последовательные усилия, огромный труд и самоотдача лежат в основе значимых успехов, которых добилась Россия в построении мощной и независимой державы. Вы по праву принадлежите к числу мировых лидеров современности, пользуетесь большим авторитетом и влиянием на международной арене, — говорится в поздравлении.

Лукашенко уверен, что углубление интеграции в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза послужит дальнейшему развитию экономик двух стран и росту благосостояния граждан, станет весомым вкладом в обеспечение безопасности и стабильности на евразийском пространстве.

Также белорусский президент пожелал российскому коллеге «крепкого здоровья, добра, поддержки единомышленников и успехов в реализации намеченных планов».

Владимиру Путину 7 октября исполнилось 67 лет. Накануне своего дня рождения он побывал в сибирской тайге. Компанию ему составил министр обороны России Сергей Шойгу.

 
 
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- Вы по праву принадлежите к числу мировых лидеров современности, пользуетесь большим авторитетом и влиянием на международной арене, - говорится в поздравлении.
 
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