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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 30 сентября - 7 октября 2019 года

07.10.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Впервые за последние 10 недель на вторичном рынке жилья наблюдалось снижение цен. Индекс цен на квартиры в Минске опустился на 0,1% и составил 1370 $/м2.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 30 сентября - 7 октября 2019 года

В отличие от «вторички» цены на новостройки растут третью неделю подряд. Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю на 0,2% и составила 1312 $/м2.

За последний год новостройки подорожали в среднем на 5,6%.

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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 30 сентября - 7 октября 2019 года

Изменение объема предложения выглядело на прошедшей неделе следующим образом:


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 30 сентября - 7 октября 2019 года

Общее изменение объёма предложения было незначительным – количество выставленных на продажу квартир снизилось на 0,4%. Единственным сегментом, выделявшимся на фоне других, были «двушки», которых в базе стало больше на 0,3%.

За последний год общее предложение квартир на рынке сократилось на 8%.

Структура предложения по типам квартир выглядит на 7 октября следующим образом:


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 30 сентября - 7 октября 2019 года

Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 30 сентября - 7 октября 2019 года

Динамика цен в зависимости от типа квартир была разнонаправленной. Средний уровень цен снизился у 2- и 4-комнатных квартир, «однушки» показали незначительный рост. Что касается квартир с тремя комнатами, то для них неделя прошла без изменений.

Изменение цен в районах Минска на 7 октября выглядит следующим образом:


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 30 сентября - 7 октября 2019 года

В четырёх районах по итогам недели был зафиксирован рост цен на квартиры. В Советском он составил максимальные 0,9%, в Центральном, Ленинском и Московском не превышал 0,3%. В остальных районах цены на квартиры снижались, а в Заводском динамика оказалась нулевой.

Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 30 сентября - 7 октября 2019 года

Следующая ценовая ситуация установилась в микрорайонах города:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 30 сентября - 7 октября 2019 года

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:

Брест – 795 $/м2 (+0,5%), Витебск – 612 $/м2 (без изменений), Гомель – 614 $/м2 (-0,5%), Гродно – 725 $/м2 (+0,2%), Могилев – 636 $/м2 (+0,2%).

Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:

Москва:

Средняя цена на вторичном рынке за прошедший месяц выросла на 0,6% и составляет 2710 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.

Киев:

• Средняя цена на вторичном рынке за неделю выросла на 0,2% и составляет 1703 $/м2.

• Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте поднялась на 2,3% и составляет 1076 $/м2.

Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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За неделю, c 30 сентября по 7 октября 2019 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках...
 
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