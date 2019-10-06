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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 30 сентября - 7 октября 2019 года
07.10.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Впервые за последние 10 недель на вторичном рынке жилья наблюдалось снижение цен.
В отличие от «вторички» цены на новостройки растут третью неделю подряд. Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю на 0,2% и составила 1312 $/м2.
За последний год новостройки подорожали в среднем на 5,6%.
Общее изменение объёма предложения было незначительным – количество выставленных на продажу квартир снизилось на 0,4%. Единственным сегментом, выделявшимся на фоне других, были «двушки», которых в базе стало больше на 0,3%.
Структура предложения по типам квартир выглядит на 7 октября следующим образом:
Динамика цен в зависимости от типа квартир была разнонаправленной. Средний уровень цен снизился у 2- и 4-комнатных квартир, «однушки» показали незначительный рост. Что касается квартир с тремя комнатами, то для них неделя прошла без изменений.
Изменение цен в районах Минска на 7 октября выглядит следующим образом:
В четырёх районах по итогам недели был зафиксирован рост цен на квартиры. В Советском он составил максимальные 0,9%, в Центральном, Ленинском и Московском не превышал 0,3%. В остальных районах цены на квартиры снижались, а в Заводском динамика оказалась нулевой.
Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:
Брест – 795 $/м2 (+0,5%), Витебск – 612 $/м2 (без изменений), Гомель – 614 $/м2 (-0,5%), Гродно – 725 $/м2 (+0,2%), Могилев – 636 $/м2 (+0,2%).
Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:
Москва:
Средняя цена на вторичном рынке за прошедший месяц выросла на 0,6% и составляет 2710 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.
Киев:
• Средняя цена на вторичном рынке за неделю выросла на 0,2% и составляет 1703 $/м2.
• Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте поднялась на 2,3% и составляет 1076 $/м2.
Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.
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За неделю, c 30 сентября по 7 октября 2019 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках...
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