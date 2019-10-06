Кто тянет резину? Узнали, как обстоят дела на площадках МАПИДа, где должны появиться крупные ЖК

- Очень тяжело раскрываются площадки. В Лошице-8.1 и -8.2 УКС Мингорисполкома только провел административные процедуры, и мы приступили к работам. Сейчас готовится Чижовка-6 и -6а. Из-за отсутствия площадок производство «МАПИДа» загружено только на 40%, в связи с чем заводы переведены на четырехдневку. Для летнего периода это нонсенс. Из 12 домов в монтаже находятся только 6, в том числе три коммерческих. Хотя мощности позволяют строить 450 тыс. кв. м жилья в год. В настоящее время ищем объемы за пределами столицы — в Минской и Витебской областях, Могилеве, - прокомментировал перевод на черырехдневку гендиректор "МАПИДа" Николай Милошевский.

А ведь предприятию так необходимо сейчас строить коммерческое жилье, чтобы возместить потраченные финансы на модернизацию производственных линий. Мы собрали самые крупные площадки, где "МАПИД" анонсировал строительство жилых домов, и показываем, как сейчас там обстоят дела.