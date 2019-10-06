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Кто тянет резину? Узнали, как обстоят дела на площадках МАПИДа, где должны появиться крупные ЖК
07.10.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Недавно "МАПИД" заявил о переводе своих заводов на четырехдневку. Гендиректор предприятия Николай Милошевский признался, что пришлось так сделать из-за слабой нагрузки. Мы выбрали наиболее крупные площадки, где "МАПИД" анонсировал строительство, и показываем, что там происходит.
- Очень тяжело раскрываются площадки. В Лошице-8.1 и -8.2 УКС Мингорисполкома только провел административные процедуры, и мы приступили к работам. Сейчас готовится Чижовка-6 и -6а. Из-за отсутствия площадок производство «МАПИДа» загружено только на 40%, в связи с чем заводы переведены на четырехдневку. Для летнего периода это нонсенс. Из 12 домов в монтаже находятся только 6, в том числе три коммерческих. Хотя мощности позволяют строить 450 тыс. кв. м жилья в год. В настоящее время ищем объемы за пределами столицы — в Минской и Витебской областях, Могилеве, -
А ведь предприятию так необходимо сейчас строить коммерческое жилье, чтобы возместить потраченные финансы на модернизацию производственных линий. Мы собрали самые крупные площадки, где "МАПИД" анонсировал строительство жилых домов, и показываем, как сейчас там обстоят дела.
Лошица
Власти города приняли решение активно и плотно застраивать Лошицу. На большинстве площадок подрядчиком является именно "МАПИД".
В 5-й Лошице предусмотрено строительство 12 жилых домов по индивидуальным проектам и в индустриальном исполнении серии ОАО «МАПИД» площадью около 210 тыс. кв.м. Сейчас на месте будущего строительства расположен частный сектор. Заказчик проекта — УКС Ленинского района. Предполагается, что 90% домов будут непанельными, с оригинальными архитектурными решениями. Ближе к Лошицкому парку запроектированы малоэтажные дома, этажность которых повышается по мере удаления от парка. В перспективе в Лошице-5 может быть построено элитное жилье с дворами без машин.
Лошица-9 уже застраивается: возведены первые домики-столбики и группа домов полукругом. Заказчик проекта — "МАПИД". В центре запроектированы детские сады и школа, на пересечении улиц — поликлиника. Мы недавно
Новая Боровая
Еще одна площадка, где "МАПИД" является подрядчиком, находится в "Новой Боровой". Заказчик – «А-100 Девелопмент». Пока нет точной информации, что появится рядом с ЖК "Сосновый квартал" и "Квартал-Парк", но техники "МАПИДа" там предостаточно. В кол-центре "А-100" нам рассказали, что презентация нового района пройдет в конце октября – начале ноября.
Новинки
Нет проекта и на крупную площадку вдоль Долгиновского тракта, которую передали "МАПИДу" для строительства таунхаусов. К каждому дому прилагается 1-1,5 сотки земли. Цена квадратного метра таунхаусов пока неизвестна, все будет зависеть от нюансов строительства.
— Малоэтажная жилая застройка — это наш пилотный проект, —
Строительство планировали начать уже в середине 2019 года. Вот так сейчас выглядит площадка.
Смолевичи
В Смолевичах "МАПИД" уже начал строить экспериментальный жилой дом. Там смогут
— Дом будет экспериментальный, мапидовской серии М464-У1 для нуждающихся, которые состоят в очереди на жилье в Мингорисполкоме. Минчане смогут построить квартиру там по заявительному принципу вне зависимости от времени постановки на учет. А в начале следующего года как эксперимент на базе этой же серии в Смолевичах приступим к строительству первого дома на электрическом отоплении и подогреве воды. В перспективе весь этот район будет завязан на электроэнергии, – рассказывалгендиректор "МАПИДа" Николай Милошевский.
Солнечный
Еще одна площадка, где "МАПИД" готовится приступить к застройке участка, находится в районе торгового центра «Экспобел». Новый жилой комплекс расположится через дорогу от поселка Солнечный и будет включать в себя невысокие многоквартирные дома, таунхаусы и коттеджи из сборного железобетона — в общей сложности 70-80 тысяч квадратных метров. По своей концепции новый загородный район будет напоминать жилой комплекс «Пирс» в Ратомке. Заказчиком и подрядчиком выступает сам застройщик.
Сухарево
Еще одна большая площадка, которая принадлежит "МАПИДу", находится в границах улиц Янковского и Горецкого. В прошлом году компания показала план застройки нового квартала. В отличие от бюджетных спальников, здесь планируют построить современный район с архитектурной концепцией, смелыми фасадами и нетривиальными решениями. Рендеры застройки несколько напоминают известный квартал «Новая Боровая». Однако «МАПИД» построится в черте МКАД — на пустыре вблизи улицы Максима Горецкого.
В отделе продаж "МАПИДа" нам рассказали, что застройка крупных участков, которые принадлежат компании или где она является подрядчиком, не начинаются по объективным причинам, связанным с подготовкой проектной документации, и не имеют никакого отношения к переводу завода на четырехдневку или отсутствию финансов из-за затрат на модернизацию производственных линий.
Фото: Павел Садовский
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Недавно "МАПИД" заявил о переводе своих заводов на четырехдневку. Гендиректор предприятия Николай Милошевский признался, что пришлось так сделать из-за слабой...
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