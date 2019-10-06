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Кто тянет резину? Узнали, как обстоят дела на площадках МАПИДа, где должны появиться крупные ЖК

07.10.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Недавно "МАПИД" заявил о переводе своих заводов на четырехдневку. Гендиректор предприятия Николай Милошевский признался, что пришлось так сделать из-за слабой нагрузки. Мы выбрали наиболее крупные площадки, где "МАПИД" анонсировал строительство, и показываем, что там происходит.

Кто тянет резину? Узнали, как обстоят дела на площадках МАПИДа, где должны появиться крупные ЖК

- Очень тяжело раскрываются площадки. В Лошице-8.1 и -8.2 УКС Мингорисполкома только провел административные процедуры, и мы приступили к работам. Сейчас готовится Чижовка-6 и -6а. Из-за отсутствия площадок производство «МАПИДа» загружено только на 40%, в связи с чем заводы переведены на четырехдневку. Для летнего периода это нонсенс. Из 12 домов в монтаже находятся только 6, в том числе три коммерческих. Хотя мощности позволяют строить 450 тыс. кв. м жилья в год. В настоящее время ищем объемы за пределами столицы — в Минской и Витебской областях, Могилеве, - прокомментировал перевод на черырехдневку гендиректор "МАПИДа" Николай Милошевский.

А ведь предприятию так необходимо сейчас строить коммерческое жилье, чтобы возместить потраченные финансы на модернизацию производственных линий. Мы собрали самые крупные площадки, где "МАПИД" анонсировал строительство жилых домов, и показываем, как сейчас там обстоят дела.

Лошица

Власти города приняли решение активно и плотно застраивать Лошицу. На большинстве площадок подрядчиком является именно "МАПИД".

В 5-й Лошице предусмотрено строительство 12 жилых домов по индивидуальным проектам и в индустриальном исполнении серии ОАО «МАПИД» площадью около 210 тыс. кв.м. Сейчас на месте будущего строительства расположен частный сектор. Заказчик проекта — УКС Ленинского района. Предполагается, что 90% домов будут непанельными, с оригинальными архитектурными решениями. Ближе к Лошицкому парку запроектированы малоэтажные дома, этажность которых повышается по мере удаления от парка. В перспективе в Лошице-5 может быть построено элитное жилье с дворами без машин.


Кто тянет резину? Узнали, как обстоят дела на площадках МАПИДа, где должны появиться крупные ЖК
Рендер УП «Минскпроект»

Кто тянет резину? Узнали, как обстоят дела на площадках МАПИДа, где должны появиться крупные ЖК
Рендер УП «Минскпроект»

Лошица-9 уже застраивается: возведены первые домики-столбики и группа домов полукругом. Заказчик проекта — "МАПИД". В центре запроектированы детские сады и школа, на пересечении улиц — поликлиника. Мы недавно писали про необычные планировки в панельных домах-колодцах от застройщика.


Кто тянет резину? Узнали, как обстоят дела на площадках МАПИДа, где должны появиться крупные ЖК
Рендер ОАО «МАПИД»

И самый крупный проект застройки разработал РУП «Институт Военпроект» в Лошице-8. Там предусмотрено строительство 11 жилых домов в индустриальном исполнении серии ОАО «МАПИД» площадью около 150 тыс. кв.м (заказчик – УКС Мингорисполкома).


Кто тянет резину? Узнали, как обстоят дела на площадках МАПИДа, где должны появиться крупные ЖК
Рендер РУП «Институт Военпроект»

Кто тянет резину? Узнали, как обстоят дела на площадках МАПИДа, где должны появиться крупные ЖК
Рендер РУП «Институт Военпроект»

Кто тянет резину? Узнали, как обстоят дела на площадках МАПИДа, где должны появиться крупные ЖК
Рендер РУП «Институт Военпроект»
Кто тянет резину? Узнали, как обстоят дела на площадках МАПИДа, где должны появиться крупные ЖК
Кто тянет резину? Узнали, как обстоят дела на площадках МАПИДа, где должны появиться крупные ЖК
Кто тянет резину? Узнали, как обстоят дела на площадках МАПИДа, где должны появиться крупные ЖК
Кто тянет резину? Узнали, как обстоят дела на площадках МАПИДа, где должны появиться крупные ЖК
Кто тянет резину? Узнали, как обстоят дела на площадках МАПИДа, где должны появиться крупные ЖК
Кто тянет резину? Узнали, как обстоят дела на площадках МАПИДа, где должны появиться крупные ЖК
Кто тянет резину? Узнали, как обстоят дела на площадках МАПИДа, где должны появиться крупные ЖК
Кто тянет резину? Узнали, как обстоят дела на площадках МАПИДа, где должны появиться крупные ЖК

Новая Боровая

Еще одна площадка, где "МАПИД" является подрядчиком, находится в "Новой Боровой". Заказчик – «А-100 Девелопмент». Пока нет точной информации, что появится рядом с ЖК "Сосновый квартал" и "Квартал-Парк", но техники "МАПИДа" там предостаточно. В кол-центре "А-100" нам рассказали, что презентация нового района пройдет в конце октября – начале ноября.

Кто тянет резину? Узнали, как обстоят дела на площадках МАПИДа, где должны появиться крупные ЖК
Кто тянет резину? Узнали, как обстоят дела на площадках МАПИДа, где должны появиться крупные ЖК
Кто тянет резину? Узнали, как обстоят дела на площадках МАПИДа, где должны появиться крупные ЖК
Кто тянет резину? Узнали, как обстоят дела на площадках МАПИДа, где должны появиться крупные ЖК
Кто тянет резину? Узнали, как обстоят дела на площадках МАПИДа, где должны появиться крупные ЖК
Кто тянет резину? Узнали, как обстоят дела на площадках МАПИДа, где должны появиться крупные ЖК
Кто тянет резину? Узнали, как обстоят дела на площадках МАПИДа, где должны появиться крупные ЖК
Кто тянет резину? Узнали, как обстоят дела на площадках МАПИДа, где должны появиться крупные ЖК
Кто тянет резину? Узнали, как обстоят дела на площадках МАПИДа, где должны появиться крупные ЖК

Новинки

Нет проекта и на крупную площадку вдоль Долгиновского тракта, которую передали "МАПИДу" для строительства таунхаусов. К каждому дому прилагается 1-1,5 сотки земли. Цена квадратного метра таунхаусов пока неизвестна, все будет зависеть от нюансов строительства.

— Малоэтажная жилая застройка — это наш пилотный проект,отмечал Николай Милошевский в интервью в конце 2018 года. — Планируем возвести примерно 8 тыс. кв. м такого жилья.

Строительство планировали начать уже в середине 2019 года. Вот так сейчас выглядит площадка.


Кто тянет резину? Узнали, как обстоят дела на площадках МАПИДа, где должны появиться крупные ЖК
Кто тянет резину? Узнали, как обстоят дела на площадках МАПИДа, где должны появиться крупные ЖК
Кто тянет резину? Узнали, как обстоят дела на площадках МАПИДа, где должны появиться крупные ЖК
Кто тянет резину? Узнали, как обстоят дела на площадках МАПИДа, где должны появиться крупные ЖК
Кто тянет резину? Узнали, как обстоят дела на площадках МАПИДа, где должны появиться крупные ЖК
Кто тянет резину? Узнали, как обстоят дела на площадках МАПИДа, где должны появиться крупные ЖК

Смолевичи

В Смолевичах "МАПИД" уже начал строить экспериментальный жилой дом. Там смогут купить квартиру недорого люди, которые состоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в администрациях района Минска.

— Дом будет экспериментальный, мапидовской серии М464-У1 для нуждающихся, которые состоят в очереди на жилье в Мингорисполкоме. Минчане смогут построить квартиру там по заявительному принципу вне зависимости от времени постановки на учет. А в начале следующего года как эксперимент на базе этой же серии в Смолевичах приступим к строительству первого дома на электрическом отоплении и подогреве воды. В перспективе весь этот район будет завязан на электроэнергии, – рассказывалгендиректор "МАПИДа" Николай Милошевский.

Кто тянет резину? Узнали, как обстоят дела на площадках МАПИДа, где должны появиться крупные ЖК
Кто тянет резину? Узнали, как обстоят дела на площадках МАПИДа, где должны появиться крупные ЖК
Кто тянет резину? Узнали, как обстоят дела на площадках МАПИДа, где должны появиться крупные ЖК
Кто тянет резину? Узнали, как обстоят дела на площадках МАПИДа, где должны появиться крупные ЖК
Кто тянет резину? Узнали, как обстоят дела на площадках МАПИДа, где должны появиться крупные ЖК
Кто тянет резину? Узнали, как обстоят дела на площадках МАПИДа, где должны появиться крупные ЖК
Кто тянет резину? Узнали, как обстоят дела на площадках МАПИДа, где должны появиться крупные ЖК
Кто тянет резину? Узнали, как обстоят дела на площадках МАПИДа, где должны появиться крупные ЖК

Солнечный

Еще одна площадка, где "МАПИД" готовится приступить к застройке участка, находится в районе торгового центра «Экспобел». Новый жилой комплекс расположится через дорогу от поселка Солнечный и будет включать в себя невысокие многоквартирные дома, таунхаусы и коттеджи из сборного железобетона — в общей сложности 70-80 тысяч квадратных метров. По своей концепции новый загородный район будет напоминать жилой комплекс «Пирс» в Ратомке. Заказчиком и подрядчиком выступает сам застройщик.

Кто тянет резину? Узнали, как обстоят дела на площадках МАПИДа, где должны появиться крупные ЖК
Рендер ОАО «МАПИД»
Кто тянет резину? Узнали, как обстоят дела на площадках МАПИДа, где должны появиться крупные ЖК
Рендер ОАО «МАПИД»
Кто тянет резину? Узнали, как обстоят дела на площадках МАПИДа, где должны появиться крупные ЖК
Кто тянет резину? Узнали, как обстоят дела на площадках МАПИДа, где должны появиться крупные ЖК
Кто тянет резину? Узнали, как обстоят дела на площадках МАПИДа, где должны появиться крупные ЖК
Кто тянет резину? Узнали, как обстоят дела на площадках МАПИДа, где должны появиться крупные ЖК
Кто тянет резину? Узнали, как обстоят дела на площадках МАПИДа, где должны появиться крупные ЖК
Кто тянет резину? Узнали, как обстоят дела на площадках МАПИДа, где должны появиться крупные ЖК
Кто тянет резину? Узнали, как обстоят дела на площадках МАПИДа, где должны появиться крупные ЖК
Кто тянет резину? Узнали, как обстоят дела на площадках МАПИДа, где должны появиться крупные ЖК
Кто тянет резину? Узнали, как обстоят дела на площадках МАПИДа, где должны появиться крупные ЖК
Кто тянет резину? Узнали, как обстоят дела на площадках МАПИДа, где должны появиться крупные ЖК
Кто тянет резину? Узнали, как обстоят дела на площадках МАПИДа, где должны появиться крупные ЖК

Сухарево

Еще одна большая площадка, которая принадлежит "МАПИДу", находится в границах улиц Янковского и Горецкого. В прошлом году компания показала план застройки нового квартала. В отличие от бюджетных спальников, здесь планируют построить современный район с архитектурной концепцией, смелыми фасадами и нетривиальными решениями. Рендеры застройки несколько напоминают известный квартал «Новая Боровая». Однако «МАПИД» построится в черте МКАД — на пустыре вблизи улицы Максима Горецкого.


Кто тянет резину? Узнали, как обстоят дела на площадках МАПИДа, где должны появиться крупные ЖК
Кто тянет резину? Узнали, как обстоят дела на площадках МАПИДа, где должны появиться крупные ЖК
Кто тянет резину? Узнали, как обстоят дела на площадках МАПИДа, где должны появиться крупные ЖК
Кто тянет резину? Узнали, как обстоят дела на площадках МАПИДа, где должны появиться крупные ЖК
Кто тянет резину? Узнали, как обстоят дела на площадках МАПИДа, где должны появиться крупные ЖК
Кто тянет резину? Узнали, как обстоят дела на площадках МАПИДа, где должны появиться крупные ЖК
Кто тянет резину? Узнали, как обстоят дела на площадках МАПИДа, где должны появиться крупные ЖК
Кто тянет резину? Узнали, как обстоят дела на площадках МАПИДа, где должны появиться крупные ЖК
Кто тянет резину? Узнали, как обстоят дела на площадках МАПИДа, где должны появиться крупные ЖК
Кто тянет резину? Узнали, как обстоят дела на площадках МАПИДа, где должны появиться крупные ЖК
Кто тянет резину? Узнали, как обстоят дела на площадках МАПИДа, где должны появиться крупные ЖК

В отделе продаж "МАПИДа" нам рассказали, что застройка крупных участков, которые принадлежат компании или где она является подрядчиком, не начинаются по объективным причинам, связанным с подготовкой проектной документации, и не имеют никакого отношения к переводу завода на четырехдневку или отсутствию финансов из-за затрат на модернизацию производственных линий.

Фото: Павел Садовский

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Теги: Минск, Могилев
 
 
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Недавно "МАПИД" заявил о переводе своих заводов на четырехдневку. Гендиректор предприятия Николай Милошевский признался, что пришлось так сделать из-за слабой...
 
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