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Мезенцев об атташе-«шпионе»: Даже не представляю, откуда взялись эти домыслы

07.10.2019 11:25 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Военный аттаже посольства России покинул Беларусь из-за окончания дипмисии, а не из-за «шпионажа». Об этом посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев сообщил журналистам на полях форума «Минский диалог».

— Информация абсолютно не соответствует действительности, это плановая замена, у него закончилась дипмиссия. Даже не представляю, откуда взялись эти домыслы, для этого нет никаких оснований. Мы ожидаем, что будет назначен новый военный атташе. Полагаю, до конца года, — заявил Мезенцев.

Ранее в Тelegram-канале HARBATSEVICH ex ХБ появилась информация о том, что военный атташе посольства России в Минске Роман Спиридонов якобы был выслан из страны за шпионаж. В посольстве России в Беларуси на прошлой неделе TUT.BY рассказали, что атташе по вопросам обороны Роман Спиридонов закончил свою работу в Беларуси и вернулся в Россию.

«Насколько мне известно, ничего сверхъестественного в этом нет. Это обычная наша штатная кадровая ситуация. По этому вопросу, наверное, лучше обратиться в министерство обороны России», — рассказал пресс-секретарь посольства РФ Алексей Маскалев.

 
Теги: Минск
 
 
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Ранее Тelegram-канале появилась информация о том, что военный атташе посольства России в Минске Роман Спиридонов якобы был выслан из страны за шпионаж.
 
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