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Снижение зарплат приглушило интерес к валюте? Что делали белорусы в обменниках в сентябре

07.10.2019 11:16 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сорок четвертый месяц население Беларуси остается чистым продавцом наличной валюты. В сентябре граждане снизили чистую продажу наличной валюты на 7,3%, до 148,1 млн долларов чистыми, согласно материалам Нацбанка.

В сентябре граждане сдали на 2,1% меньше валюты, чем в августе, — 699,5 млн долларов. Покупка упала на 0,5% — до 551,4 млн долларов.

За девять месяцев чистая продажа наличной валюты составила 1,165 млрд долларов.

За 2018 год белорусы сдали 1,738 млрд долларов чистыми, что более чем на четверть ниже, чем два года назад. За 2017 год чистая продажа составила 2,2 млрд долларов, в 2016 году — 2,4 млрд долларов.

С учетом безналичных операций продажа превысила покупку по итогам девяти месяцев на 588,4 млн долларов.

Эксперты говорили о том, что валютные запасы белорусов могут иссякнуть и при условии сохранения высокого спроса на валюту со стороны предприятий давление на рубль будет увеличиваться. Пока такие риски не реализуются.

Субъекты хозяйствования в прошлом году были чистыми покупателями валюты (объем покупки превысил продажу на 672,4 млн долларов), но по итогам девяти месяцев субъекты оказались чистым продавцом: продажа превысила покупку на 519,7 млн долларов.

Традиционно у белорусов растет интерес к валюте при увеличении зарплат. В августе средняя зарплата, по данным Белстата, снизилась. МВФ советует властям Беларуси ограничить рост зарплат в течение двух лет на уровне инфляции.

 
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Сорок четвертый месяц население Беларуси остается чистым продавцом наличной валюты. В сентябре граждане снизили чистую продажу наличной валюты на 7,3%, до 148,1 млн...
 
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