В сентябре ЗВР Беларуси сократились

По данным Нацбанка, в сентябре объем золотовалютных резервов страны сократился впервые с начала года.

На 1 октября 2019 года золотовалютные резервы, по предварительным данным, составили 8 830,9 млн долларов США, сообщает НББ.

За сентябрь 2019 года золотовалютные резервы снизились на 60,1 млн долларов или на 0,7% после роста в августе 2019 года на 263,1 млн долларов или на 3,0%.

«Снижение уровня международных резервных активов по итогам сентября обусловлено плановым погашением Правительством и Национальным банком Республики Беларусь внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму порядка 355 млн. долларов США. Поддержанию уровня золотовалютных резервов в сентябре способствовали поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, покупка иностранной валюты Национальным банком на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", поступление средств от продажи Министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте», - говорится в сообщении регулятора.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2019 год объем международных резервных активов на 1 января 2020 года должен составить не менее 7,1 млрд долларов.