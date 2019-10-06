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В сентябре ЗВР Беларуси сократились

07.10.2019 12:33 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

По данным Нацбанка, в сентябре объем золотовалютных резервов страны сократился впервые с начала года.

На 1 октября 2019 года золотовалютные резервы, по предварительным данным, составили 8 830,9 млн долларов США, сообщает НББ.

За сентябрь 2019 года золотовалютные резервы снизились на 60,1 млн долларов  или на 0,7% после роста в августе 2019 года на 263,1 млн долларов или на 3,0%.

«Снижение уровня международных резервных активов по итогам сентября обусловлено плановым погашением Правительством и Национальным банком Республики Беларусь внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму порядка 355 млн. долларов США. Поддержанию уровня золотовалютных резервов в сентябре способствовали поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, покупка иностранной валюты Национальным банком на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", поступление средств от продажи Министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте», - говорится в сообщении регулятора.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2019 год объем международных резервных активов на 1 января 2020 года должен составить не менее 7,1 млрд долларов.

Отметим, что объем золотовалютных резервов страны в этом году показывал устойчивый рост. Сокращение наблюдалось лишь в первые меясцы года: За январь 2019 года показатель снизился на 139,9 млн долларов или на 2% (за декабрь 2018 года золотовалютные резервы снизились на 282,3 млн долларов), в феврале ЗВР показали рост, который продолжался до сентября.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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По данным Нацбанка, в сентябре объем золотовалютных резервов страны сократился впервые с начала года. На 1 октября 2019 года золотовалютные резервы, по...
 
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