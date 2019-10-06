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Макей анонсировал скорый «нормальный полноценный визит Александра Лукашенко в Евросоюз»

07.10.2019 13:20 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В нынешнем году состоится «нормальный полноценный визит Александра Лукашенко в Евросоюз», заявил министр иностранных дел Владимир Макей журналистам после открытия форума «Минский диалог».


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Отвечая на вопрос журналистов, когда Александр Лукашенко посетит Евросоюз, Владимир Макей заявил, что в ближайшее время все об этом узнают.

— Придет время и съездит. Через некоторое время вы узнаете об этом.

— В ближайшее время состоится визит Александра Лукашенко в Евросоюз?

— Через некоторое время. Я надеюсь, в этом году мы совершим нормальный, полноценный визит, в том числе на пространство Европейского союза, — сказал Макей.

(Будет дополнено.)

 
 
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Глава МИД открыл форум по международным отношениям «Минский диалог».
 
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