Макей анонсировал скорый «нормальный полноценный визит Александра Лукашенко в Евросоюз»

Источник материала: Tut.by

В нынешнем году состоится «нормальный полноценный визит Александра Лукашенко в Евросоюз», заявил министр иностранных дел Владимир Макей журналистам после открытия форума «Минский диалог».



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Отвечая на вопрос журналистов, когда Александр Лукашенко посетит Евросоюз, Владимир Макей заявил, что в ближайшее время все об этом узнают.

— Придет время и съездит. Через некоторое время вы узнаете об этом.

— В ближайшее время состоится визит Александра Лукашенко в Евросоюз?

— Через некоторое время. Я надеюсь, в этом году мы совершим нормальный, полноценный визит, в том числе на пространство Европейского союза, — сказал Макей.

(Будет дополнено.)