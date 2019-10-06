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Макей анонсировал скорый «нормальный полноценный визит Александра Лукашенко в Евросоюз»
07.10.2019 13:20 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В нынешнем году состоится «нормальный полноценный визит Александра Лукашенко в Евросоюз», заявил министр иностранных дел Владимир Макей журналистам после открытия форума «Минский диалог».
Отвечая на вопрос журналистов, когда Александр Лукашенко посетит Евросоюз, Владимир Макей заявил, что в ближайшее время все об этом узнают.
— Придет время и съездит. Через некоторое время вы узнаете об этом.
— В ближайшее время состоится визит Александра Лукашенко в Евросоюз?
— Через некоторое время. Я надеюсь, в этом году мы совершим нормальный, полноценный визит, в том числе на пространство Европейского союза, — сказал Макей.
(Будет дополнено.)
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Глава МИД открыл форум по международным отношениям «Минский диалог».
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