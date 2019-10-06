Макей: Визит Могерини в Минск отложился из-за «определенных накладок»

Источник материала: Tut.by

Визит Федерики Могерини в Минск отложился из-за «определенных накладок» графиков политических мероприятий и в Беларуси и в Евросоюзе, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на полях форума «Минский диалог».



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Напомним, 3 октября стало известно об отмене визита в Минск Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, а также главы МИД Литвы и Латвии . В белорусской столице должны были пройти мероприятиях по тематике Восточного партнерства.

В Минск также не прилетел глава МИД Польши Яцек Чапутович. Как пояснили TUT.BY в посольстве Польши, глава МИД вынужден был отложить визит из-за участия в траурных мероприятиях по поводу смерти отца нынешнего премьер-министра Польши, лидера антикоммунистической подпольной организации во времена ПНР «Борющаяся Солидарность» Корнеля Моравецкого.

В представительстве ЕС в Беларуси позже пояснили , что Федерика Могерини отменила свой визит в Минск «из-за ряда изменений в повестке дня».

В МИД Беларуси отметили, что встреча глав МИД Восточного партнерства и стран-соседей в Минске перенесена на 2020 год .

Еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан заявил , что отмена визита в Минск верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини никак не повлияет на дружеские отношения Беларуси и ЕС.