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Макей: Визит Могерини в Минск отложился из-за «определенных накладок»
07.10.2019 13:19 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Визит Федерики Могерини в Минск отложился из-за «определенных накладок» графиков политических мероприятий и в Беларуси и в Евросоюзе, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на полях форума «Минский диалог».
Напомним, 3 октября стало известно об отмене визита в Минск Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, а также главы МИД
В Минск также не прилетел глава МИД Польши Яцек Чапутович. Как пояснили TUT.BY в посольстве Польши, глава МИД вынужден был отложить визит из-за участия в траурных мероприятиях по поводу смерти отца нынешнего премьер-министра Польши, лидера антикоммунистической подпольной организации во времена ПНР «Борющаяся Солидарность» Корнеля Моравецкого.
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3 октября стало известно об отмене визита в Минск Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, а также главы...
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