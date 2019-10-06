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Макей: Визит Могерини в Минск отложился из-за «определенных накладок»

07.10.2019 13:19 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Визит Федерики Могерини в Минск отложился из-за «определенных накладок» графиков политических мероприятий и в Беларуси и в Евросоюзе, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на полях форума «Минский диалог».


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Напомним, 3 октября стало известно об отмене визита в Минск Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, а также главы МИД Литвы и Латвии. В белорусской столице должны были пройти мероприятиях по тематике Восточного партнерства.

В Минск также не прилетел глава МИД Польши Яцек Чапутович. Как пояснили TUT.BY в посольстве Польши, глава МИД вынужден был отложить визит из-за участия в траурных мероприятиях по поводу смерти отца нынешнего премьер-министра Польши, лидера антикоммунистической подпольной организации во времена ПНР «Борющаяся Солидарность» Корнеля Моравецкого.

В представительстве ЕС в Беларуси позже пояснили, что Федерика Могерини отменила свой визит в Минск «из-за ряда изменений в повестке дня».

В МИД Беларуси отметили, что встреча глав МИД Восточного партнерства и стран-соседей в Минске перенесена на 2020 год.

Еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан заявил, что отмена визита в Минск верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини никак не повлияет на дружеские отношения Беларуси и ЕС.

 
Теги: Минск
 
 
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3 октября стало известно об отмене визита в Минск Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, а также главы...
 
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