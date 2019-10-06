Анархисты провели акцию на глазах высокопоставленных участников «Минского диалога»

Источник материала: Tut.by

Анархисты провели акцию рядом с отелем Marriott в Минске, где сегодня проходит форум «Минского диалога» «Европейская безопасность: отойти от края пропасти» с участием высокопоставленных чиновников и дипломатов, передает корреспондент TUT.BY.





Акция прошла рядом с разрешенным пикетом по сбору подписей за выдвижение в депутаты представителей гражданской кампании «Европейская Беларусь».





Завтра запланировано участие в форуме президента страны.











