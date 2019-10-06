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Анархисты провели акцию на глазах высокопоставленных участников «Минского диалога»
07.10.2019 13:58 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Анархисты провели акцию рядом с отелем Marriott в Минске, где сегодня проходит форум «Минского диалога» «Европейская безопасность: отойти от края пропасти» с участием высокопоставленных чиновников и дипломатов, передает корреспондент TUT.BY.
Акция прошла рядом с разрешенным пикетом по сбору подписей за выдвижение в депутаты представителей гражданской кампании «Европейская Беларусь».
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Анархисты провели акцию рядом с отелем Marriott в Минске, где сегодня проходит форум «Минского диалога» «Европейская безопасность: отойти от края пропасти» с участием...
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