Макей: Последние годы мы вообще живем при постоянном штормовом предупреждении

Источник материала: Tut.by

В сфере мировой безопасности сегодня немало вопросов, которые уже не просто назрели, но и «перезрели» и требуют найти практические алгоритмы решения. Такое мнение высказал глава МИД Беларуси Владимир Макей, открывая форум «Минский диалог».



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Европа и Беларусь как ее неотъемлемая часть всегда особенно остро чувствовали любое дуновение ветра международной безопасности. А последние годы мы вообще живем при постоянном штормовом предупреждении. Времена, когда на европейском континенте царил дух мира и здорового партнерства, унесен порывами геополитической напряженности и конфронтации, — сказал Макей. — Времена односторонних побед и поражений «канули в Лету». И, как говорил Хемингуэй, победитель не получает ничего.

По мнению главы МИД, сегодня нельзя отказаться от Договора о ракетах средней и меньшей дальности, не вызвав кризиса доверия других мер разоружения и военно-политического доверия. Тем более что будущее Беларуси неразрывно связано с безопасностью континента.

— К сожалению, судьба распорядилась так, что будущее Беларуси во многом зависит от того, смогут ли наши союзники и партнеры договориться между собой. По этой причине, используя все возможности, Беларусь на всех площадках выступает за диалог и открытое обсуждение проблемных вопросов, — заявил Макей.