Источник материала: Строительство и недвижимость

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Монитор домофона с разрешением 1024 на 600 и поддержкой любых панелей Smartec Компания АРМО-Системы представила монитор Smartec ST-MS310HM-SL для домофона, оснащенный цветным дисплеем с диагональю 10 дюймов и разрешением 1024 на 600. Новинка совместима с...

Компания АРМО-Системы представила монитор Smartec ST-MS310HM-SL для домофона, оснащенный цветным дисплеем с диагональю 10 дюймов и разрешением 1024 на 600. Новинка совместима с вызывными панелями любых производителей, снабженных камерами стандарта CVBS и AHD. Следует отметить, что монитор для домофона позволяет подключить до 2 дополнительных камер и в любой момент времени выводить на экран картинку от любой камеры. Кроме того, к нему можно присоединить до 2 охранных датчиков, а при поступлении сигнала тревоги записать и сохранить видео или фото. При этом запись может начаться также при нажатии кнопки вызова или по сигналу оператора. Наряду с камерами и датчиками монитор позволяет подключить к системе до 5 дополнительных мониторов. Посмотреть живое видео от камеры, вмонтированной в панель, а также от подключенных внешних камер оператор может в любой момент при нажатии кнопки Просмотр.Данный монитор для домофона ST-MS310HM-SL способен отображать видео от всех источников попеременно, до 4. От одной или двух вызывных панелей и одной или двух дополнительных камер. При этом режим наблюдения может быть запущен на всех или на нескольких мониторах, подключенных к системе. Немаловажно, что в домофоне имеется функция голосовой почты, которая позволяет записать аудиосообщение длительностью до 30 секунд и автоматически воспроизведет его в случае, если посетитель не дождался ответа.Поддержка панелей с видеокамерами аналогового стандарта AHD 720p/960p, наряду с CVBS, выделяет ST-MS310HM-SL среди более ранних мониторов Smartec и многих аналогов других производителей. В отличие от CVBS, AHD-камеры обеспечивают более четкую и качественную картинку, позволяя увидеть больше деталей.При этом видео с высоким разрешением 720p или 960p в формате AHD передается без задержек. Чтобы связаться с оператором, посетителю достаточно нажать кнопку вызова на панели, после чего монитор для домофона запустит видеотрансляцию. В случае, если в домофонную систему включено несколько мониторов, сигнал вызова поступит на каждый из них.Фото или видео высокого качества от камеры вызывной панели может быть записано и сохранено на опциональную карту памяти MicroSD, емкость которой не должна превышать 32 гигабайт. Запись видео данный монитор для домофона активирует по событию или же по команде оператора.Таким событием может служить вызов с панели либо срабатывание подключенных к монитору охранных датчиков. Например, при обнаружении движения в зоне, не попадающей в поле зрения камеры вызывной панели. Зафиксированные кадры можно использовать в дальнейшем для расследования инцидентов, установления личности, а также для создания истории посещений.www.smartec-security.ru