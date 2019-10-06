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JCB представляет одномашинное решение по обслуживанию дорог

07.10.2019 14:05 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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Источник материала: Строительство и недвижимость

Известный производитель экскаваторов-погрузчиков JCB представил 3CX Road Master, однокомпонентное решение по обслуживанию дорог и автомагистралей. Новая модель разработана специально для удовлетворения потребностей дорожных подрядчиков, муниципальных структур и арендных предприятий. Созданнная на основе популярного экскаватора-погрузчика 3CX Compact, машина Road Master разрабатывалась в течение трех лет для клиентов, занятых в сфере обслуживания дорог. В результате предлагаются первые в отрасли функции, разработанные для преобразования традиционных операций по техническому обслуживанию дорог в свете безопасности, производительности и универсальности. Машина оснащена быстрым сцепным устройством для минипогрузчика на передних рукоятях погрузчика и системой интеграции навесного оборудования SMART, чтобы упростить выполнение ряда задач с ковшами и широким выбором специальных навесных приспособлений.

Система SMART позволяет автоматически переключать электронику машины в соответствии с некоторыми сторонними операционными системами для обеспечения максимальной универсальности. Повышенная адаптивность сочетается с повышенной гидравлической мощностью, так как вспомогательные линии фронтального погрузчика теперь обеспечивают расход 120 литров в минуту. Это высокая гидравлическая мощность по сравнению с 70 литрами в минуту стандартного 3CX Compact, позволяющая работать с большим 600-миллиметровым навесным планировочным оборудованием.

Это позволяет использовать машину для масштабных работ по восстановлению поверхности, заменяя отдельные специальные машины для строгания дорог с навесным оборудованием шириной от 0,35 до 0,5 метра и другое оборудование. Стандартная быстрая гидравлическая сцепка на задней стреле также позволяет быстро переключаться с одного навесного приспособления на другое.

Машина представляет более безопасное решение по планировке типа two-in-one как единственную модель на рынке, которая может быть легко развернута для применения в дорожной планировке с 300-миллииметровой задней частью, а также навесным приспособлением для передней планировки шириной 600 миллиметров.

Стандартная возможность заднего бокового смещения Powerslide также позволяет оператору фрезеровать квадратный участок без необходимости повторного позиционирования машины. Впервые в отрасли внедрена функция, позволяющая выполнять поперечный рез в пределах одной полосы движения без применения ручного инструмента. Кроме того, контроль глубины способствует повышению точности работы и производительности оператора.

Road Master оснащен встроенными резервуарами для воды, обеспечивающими осаживание пыли как для фронтального погрузчика, так и для навесного оборудования. Они автоматически включаются для осаживания пыли и максимизации долговечности расходных материалов во время подметания или фрезерования.

Простой многофункциональный джойстик типа seven-in-one облегчает управление навесным оборудованием, смонтированным на кронштейнах погрузчика. Разрабатывая Road Master, требовалось совместно разработать передний подметальный коллектор, исключающий рискованную и опасную практику заднего подметания.

Окончательное решение было разработано специализированным производителем навесного оборудования HydraPower из Брисбена. Подметальная машина обладает на 60 процентов большей прооизводительностью, чем обычные агрегаты, и имеет специальный механизм наклона, позволяющий точно удалять мусор.

Кроме того, значительно увеличены высота погрузки и передний вылет для работы с самосвалами с высокими бортами. Разработка этого приложения стала определяющим моментом в создании пакета Road Master. 3CX Compact Road Master оснащен автоматическим двух- и четырехколесным рулевым управлением, которое осуществляется одним нажатием кнопки, для максимальной маневренности в условиях маневрирования в ограниченном пространстве.

Машина также поставляется с Vari Speed PRO, обеспечивающим навесному оборудованию независимый и постоянный гидрорасход. При этом сохраняется фиксированная гидростатическая транспортная скорость. Это особенно полезно для планировки и других операций, выполняемых с помощью навесного оборудования с высоким расходом, которые требуют более высоких оборотов двигателя с постоянными скоростями движения для обеспечения постоянной производительности в тяжелых условиях.

Дополнительная внешняя кнопка аварийной остановки установлена на заднем крыле, чтобы с ее помощью находящиеся за пределами экскаватора-погрузчика работники могли останавливать машину, когда это необходимо. В стандартную комплектацию Road Master входит зеркало с перископом для улучшения видимости фронтального погрузчика рядом с камерами переднего и заднего вида, а также прицепное устройство под шасси, позволяющее машине буксировать прицеп на место.

Итак, 3CX Compact Road Master, это специализированное решение для обслуживания автомагистралей, состоящее из одной высокопроизводительной мобильной машины, работающей с повышенными безопасностью, производительностью и операторским контролем. Это гибкое решение для подрядчиков и местных органов власти, способное обеспечить максимальное использование и окупаемость инвестиций.

www.jcbcea.com.au
 
 
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Известный производитель экскаваторов-погрузчиков JCB представил 3CX Road Master, однокомпонентное решение по обслуживанию дорог и автомагистралей. Новая модель...
 
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