Экс-президент Хорватии в ПВТ: «Это пример для всего мира»

Источник материала: Tut.by

Развитие IT-сферы в Беларуси — это пример не только для Европы, но и для всего мира, заявил экс-президент Хорватии Степан Месич после посещения белорусского Парка высоких технологий, сообщила пресс-служба ПВТ.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Я наблюдаю за развитием вашей страны. И те успехи, которые уже есть — они впечатляют. Я все больше убеждаюсь, что ваша страна идет по правильному пути развития и ее ждет большой успех. Также я очень впечатлен и вашими достижениями в сфере высоких технологий. Это пример не только для Европы, но и для всего мира. Нам есть чему поучиться у вас, и мне бы очень хотелось, чтобы хорватские фирмы сотрудничали с компаниями в Беларуси», — отметил Степан Месич.

Делегация из Хорватии находится с двухдневным визитом в Минске и активно изучает возможности сотрудничества с Беларусью в сфере высоких технологий.

По словам хорватских партнеров, в этой стране ощущается нехватка разработчиков программного обеспечения. Хорватская сторона заинтересована в привлечении для своих проектов специалистов из Беларуси, в том числе белорусских аутсорсинговых компаний.

Делегация хорватских деловых кругов во главе с экс-президентом также посетила Национальный центр маркетинга МИД Беларуси для обсуждения двустороннего сотрудничества в IT-сфере.

Рабочая встреча состоялась по инициативе хорватской стороны, которая была представлена, в том числе, председателем правления, директором компании Sedam IT Анте Юришичем и бизнес-консультантом компании Sedam IT Давором Мошкатело.

Стороны обсудили подходы к цифровизации услуг почты и контактных центров, внедрению безопасных платежных систем в сети Интернет, обеспечению безопасности в сетевом пространстве с последующим принятием решения о регистрации Sedam IT в Парке высоких технологий.