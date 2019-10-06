ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Экс-президент Хорватии в ПВТ: «Это пример для всего мира»

07.10.2019 17:55 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Развитие IT-сферы в Беларуси — это пример не только для Европы, но и для всего мира, заявил экс-президент Хорватии Степан Месич после посещения белорусского Парка высоких технологий, сообщила пресс-служба ПВТ.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Я наблюдаю за развитием вашей страны. И те успехи, которые уже есть — они впечатляют. Я все больше убеждаюсь, что ваша страна идет по правильному пути развития и ее ждет большой успех. Также я очень впечатлен и вашими достижениями в сфере высоких технологий. Это пример не только для Европы, но и для всего мира. Нам есть чему поучиться у вас, и мне бы очень хотелось, чтобы хорватские фирмы сотрудничали с компаниями в Беларуси», — отметил Степан Месич.

Делегация из Хорватии находится с двухдневным визитом в Минске и активно изучает возможности сотрудничества с Беларусью в сфере высоких технологий.

По словам хорватских партнеров, в этой стране ощущается нехватка разработчиков программного обеспечения. Хорватская сторона заинтересована в привлечении для своих проектов специалистов из Беларуси, в том числе белорусских аутсорсинговых компаний.

Делегация хорватских деловых кругов во главе с экс-президентом также посетила Национальный центр маркетинга МИД Беларуси для обсуждения двустороннего сотрудничества в IT-сфере.

Рабочая встреча состоялась по инициативе хорватской стороны, которая была представлена, в том числе, председателем правления, директором компании Sedam IT Анте Юришичем и бизнес-консультантом компании Sedam IT Давором Мошкатело.

Стороны обсудили подходы к цифровизации услуг почты и контактных центров, внедрению безопасных платежных систем в сети Интернет, обеспечению безопасности в сетевом пространстве с последующим принятием решения о регистрации Sedam IT в Парке высоких технологий.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Развитие IT-сферы в Беларуси - это пример не только для Европы, но и для всего мира, заявил экс-президент Хорватии Степан Месич после посещения белорусского Парка...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Макей: Последние годы мы вообще живем при постоянном штормовом предупреждении
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
07.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика