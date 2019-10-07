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S&P: Отсутствие компенсации со стороны РФ за налоговый маневр может привести к росту цен в Беларуси

08.10.2019 09:51 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В международном рейтинговом агентстве Standard & Poor’s прогнозируют, что в ближайшие годы экономический рост Беларуси составит в среднем скромные 2%. Риски снижения темпов роста сохраняются, особенно если Россия осуществит запланированный налоговый маневр в нефтяной сфере, не компенсируя Беларуси упущенную выгоду. Об этом говорится в сообщении агентства.


Фото: Justin Lane/Newscom

Накануне S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги Беларуси в иностранной и национальной валютах на уровне «B». Прогноз по рейтингам стабильный. «Прогноз стабильный, потому что мы ожидаем, что внешние дисбалансы Беларуси не будут расти, а ее налогово-бюджетная позиция будет оставаться относительно жесткой в течение следующих 12 месяцев. Также мы ожидаем, что правительство сохранит доступ к международным рынкам капитала и поддержку со стороны России для рефинансирования долговых обязательств, подлежащих погашению», — говорится в сообщении агентства.

На протяжении 2019 года экономический рост Беларуси замедлился из-за поставок грязной российской нефти и спада экономик основных торговых партнеров Беларуси — России и ЕС, на долю которых приходится в совокупности 70% белорусского экспорта. Минск на некоторое время прекратил прием сырья, чтобы ограничить ущерб своей нефтяной инфраструктуре. Таким образом, за первые восемь месяцев 2019 года выпуск продукции нефтеперерабатывающих заводов сократился на 7% в годовом исчислении. Сейчас поставки возобновились в полном объеме.

В настоящее время эксперты S&P Global Ratings видят два основных риска для экономики Беларуси. Первый из них касается цикла цен на сырьевые товары, от которого Беларусь по-прежнему зависит, несмотря на проводимую в последние годы диверсификацию. Минеральные продукты и продукция химической промышленности составляют почти 50% экспорта, напрямую подвергая суверенный рынок колебаниям цен. Кроме того, многие непродовольственные экспортные товары-сельскохозяйственная продукция, машины и оборудование, транспортные средства-продаются на российский рынок, где спрос остается чувствительным к колебаниям цен на нефть.

Второй риск связан с отношениями Беларуси с Россией. Около 40% госдолга Беларуси приходится на Россию, и прошлая готовность России предоставить Беларуси двустороннее финансирование является важным фактором, позволяющим Беларуси своевременно и в полном объеме выполнять свои финансовые обязательства. Помимо прямого финансирования, Россия также косвенно поддерживала Беларусь, поставляя нефть и газ по ценам ниже рыночных.

Будущее этой субсидированной поставки углеводородов из России в Беларусь в настоящее время неясно, отмечают эксперты. Россия реализует так называемый налоговый маневр, в рамках которого она фактически заменит таможенную пошлину на экспорт нефти налогом на добычу, что подорвет часть доходов Беларуси. Ранее нефть из России поставлялась в Беларусь без уплаты экспортной пошлины. Беларусь, в свою очередь, перерабатывала нефть и экспортировала ее дальше в Европу, вводя собственную экспортную пошлину и сохраняя выручку. В рамках налогового маневра российская экспортная пошлина на нефть будет постепенно снижаться до 0% к 2024 году и заменена российским внутренним налогом на добычу полезных ископаемых. Маневр означает, что без компенсации со стороны России к 2024 году Беларусь де-факто будет импортировать нефть по ценам мирового рынка.

По оценкам властей Беларуси, без компенсации и при средней цене на нефть в 60 долларов за баррель негативное влияние на экономику Беларуси от налогового маневра составит 9 млрд долларов (15% ВВП) в период до 2024 года. Это включает совокупное оценочное воздействие на бюджет в размере 3 млрд долларов (5% ВВП) и воздействие на нефтеперерабатывающие заводы в размере 6 млрд долларов (10% ВВП).

В настоящее время Беларусь ведет переговоры с Россией о возможном механизме компенсации этих потерь. Однако «до сих пор видимость либо временных рамок, либо возможной формы компенсации весьма ограничена», отмечают аналитики. У них создается впечатление, что Россия увязывает вопрос налогового маневра с толчком к дальнейшей двусторонней интеграции с Беларусью, например, через усиленную и более скоординированную нормативно-правовую базу и согласованное налоговое законодательство. Официально переговоры по нефтегазовым соглашениям могут начаться после того, как рабочие группы из двух стран завершат дальнейшие интеграционные шаги в конце этого года, но остается неясным, будет ли это действительно так, пишут эксперты рейтингового агентства.

В то же время отношения Минска и Москвы остаются несколько неустойчивыми. Например, несмотря на заявление министра финансов России о предоставлении Беларуси двусторонней кредитной линии в размере 600 млн долларов в апреле 2019 года, она так и не была освоена. Беларусь также не получила ожидавшийся ранее седьмой кредитный транш от Евразийского фонда стабилизации и развития.

Аналитики S&P Global Ratings предполагают, что механизм компенсации в конечном итоге будет введен в действие. Если этого не произойдет, то экономическая динамика Беларуси, скорее всего, будет слабее. При таком сценарии доходы бюджета Беларуси окажутся под давлением, и потребуется ряд компенсационных мер, в том числе повышение цен для внутренних потребителей. Это, в свою очередь, будет отвлекать бюджетные ресурсы от других видов использования, таких как инвестиции, а также оказывать давление на внутренние доходы, препятствуя потреблению, считают эксперты.

 
Теги: Минск
 
 
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В международном рейтинговом агентстве Standard & Poor's прогнозируют, что в ближайшие годы экономический рост Беларуси составит в среднем скромные 2%.
 
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