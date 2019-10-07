Лукашенко: Ни у одного государства нет такого уровня отношений с Москвой, как у нас

Источник материала: Tut.by

Беларусь стала свидетелем нового витка стратегического соперничества так называемых великих держав, или полюсов силы. Торговые войны и санкционное противостояние набирают все большие обороты, при этом многочисленные площадки, включая ООН и ОБСЕ, становятся местом выяснения отношений, а не решения проблем. Об этом Александр Лукашенко заявил на форуме «Минский диалог».





— Нас не может не волновать тот факт, что градус недоверия и конфронтации между Россией и Западом достиг предела. Всего за несколько минут Россия и НАТО, например, могут пройти путь от непреднамеренного локального конфликта до ядерной войны, — заявил Лукашенко. По мнению президента, в идеале миру нужно вернуться к концепции европейской безопасности, основанной на сотрудничестве.

К тому же, у больших держав есть основания относиться друг к другу с недоверием. А Беларусь за последние два десятилетия оказалась в уникальной ситуации.

— С одной стороны, мы — военно-политический союзник России и участник ОДКБ. Ни у одного государства нет такого уровня отношений с Москвой, как у нас, — заявил Лукашенко.

В то же время, по мнению президента, Беларусь заключила международные договоры в области безопасности и мер доверия со всеми соседями, в том числе с государствами-членами НАТО.

— Это — уникальный ресурс в нынешней ситуации. И мы все обязаны им воспользоваться. Чтобы мы, европейцы, доказали сами себе и всему миру, что архитектура европейской безопасности может быть восстановлена. Что может быть другая модель отношений России и НАТО, Китай и США и ее проекция на Европу. Не такая, как последние пять лет, — сказал Лукашенко.

Как отметил президент, Беларусь во многом формирует такую историю успеха в вопросах региональной безопасности, «как бы кому-то это не нравилось». И история успеха Беларуси как надежного партнера, «который пользуется доверием и Востока, и Запада», могла бы стать ответом на вопрос, можно ли сделать Восточную Европу трансграничным поясом стабильности и конструктивного взаимодействия.

Александр Лукашенко также отметил, что Беларусь уже выступила с предложением принять многостороннюю политическую декларацию ответственных стран о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе, и готова взять на разработку текста этого документа.

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