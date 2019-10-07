ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко: Ни у одного государства нет такого уровня отношений с Москвой, как у нас

08.10.2019 10:09 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Беларусь стала свидетелем нового витка стратегического соперничества так называемых великих держав, или полюсов силы. Торговые войны и санкционное противостояние набирают все большие обороты, при этом многочисленные площадки, включая ООН и ОБСЕ, становятся местом выяснения отношений, а не решения проблем. Об этом Александр Лукашенко заявил на форуме «Минский диалог».


— Нас не может не волновать тот факт, что градус недоверия и конфронтации между Россией и Западом достиг предела. Всего за несколько минут Россия и НАТО, например, могут пройти путь от непреднамеренного локального конфликта до ядерной войны, — заявил Лукашенко. По мнению президента, в идеале миру нужно вернуться к концепции европейской безопасности, основанной на сотрудничестве.

К тому же, у больших держав есть основания относиться друг к другу с недоверием. А Беларусь за последние два десятилетия оказалась в уникальной ситуации.

— С одной стороны, мы — военно-политический союзник России и участник ОДКБ. Ни у одного государства нет такого уровня отношений с Москвой, как у нас, — заявил Лукашенко.

В то же время, по мнению президента, Беларусь заключила международные договоры в области безопасности и мер доверия со всеми соседями, в том числе с государствами-членами НАТО.

— Это — уникальный ресурс в нынешней ситуации. И мы все обязаны им воспользоваться. Чтобы мы, европейцы, доказали сами себе и всему миру, что архитектура европейской безопасности может быть восстановлена. Что может быть другая модель отношений России и НАТО, Китай и США и ее проекция на Европу. Не такая, как последние пять лет, — сказал Лукашенко.

Как отметил президент, Беларусь во многом формирует такую историю успеха в вопросах региональной безопасности, «как бы кому-то это не нравилось». И история успеха Беларуси как надежного партнера, «который пользуется доверием и Востока, и Запада», могла бы стать ответом на вопрос, можно ли сделать Восточную Европу трансграничным поясом стабильности и конструктивного взаимодействия.

Александр Лукашенко также отметил, что Беларусь уже выступила с предложением принять многостороннюю политическую декларацию ответственных стран о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе, и готова взять на разработку текста этого документа.

(Будет дополнено)

 
 
Ссылка на источник 67
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По мнению белорусского президента, градус недоверия и конфронтации между Россией и Западом достиг предела. Всего за несколько минут Россия и НАТО могут пройти...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Кредиторы Дельта Банка обжалуют отказ в удовлетворении долга с учетом инфляции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • куртка молодежная женская вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика